    JEFFERIES stuft Kion auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Hold" belassen. Lucas Ferhani attestierte dem Lagerausrüster am Donnerstag ein ordentliches drittes Quartal, unter anderem mit soliden Auftragseingängen. Die konkretisierten Jahresziele implizierten jedoch etwas Abwärtspotenzial für den Analystenkonsens./rob/tih/ag

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 55,75EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
