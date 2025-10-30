JEFFERIES stuft Kion auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Hold" belassen. Lucas Ferhani attestierte dem Lagerausrüster am Donnerstag ein ordentliches drittes Quartal, unter anderem mit soliden Auftragseingängen. Die konkretisierten Jahresziele implizierten jedoch etwas Abwärtspotenzial für den Analystenkonsens./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 55,75EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



