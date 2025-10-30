    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse
    JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei wie erwartet durchwachsen ausgefallen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Entscheidend für den Bremsenhersteller bleibe eine Erholung im Geschäft mit der Lastwagenindustrie, die sich auf 2026 vertage. Das Geschäft mit Zugbremsen bleibe stark./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 79,55EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Lucas Ferhani
    Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 101
    Kursziel alt: 101
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



