Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City wird im August 2026 eröffnet

DUBAI, UAE, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf mehr als 450 Jahren akademischer Exzellenz im Vereinigten Königreich hat die Queen Elizabeth's School, Barnet, in Partnerschaft mit GEDU Global Education eine erste Genehmigung der Knowledge and Human Development Authority (KHDA) erhalten, um im August 2026 ihren ersten internationalen Zweigcampus in Dubai zu eröffnen. Unter dem Namen Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City, wird die neue Zweigstelle jungen Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten Zugang zum Nationalen Lehrplan für England bieten, der nach den anspruchsvollen akademischen Standards vermittelt wird, die der Queen Elizabeth's School in Barnet von der Aufsichtsbehörde durchgehend das Prädikat „Outstanding" (hervorragend) verliehen haben und die in den britischen Ranglisten ganz oben stehen.

„Diese bahnbrechende Genehmigung ermöglicht es uns, unsere Vision, Schülern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eine weltweit führende K-12-Ausbildung zu bieten, zu beschleunigen", sagte Caroline Pendleton-Nash, CEO von Queen Elizabeth's Global Schools.

„Während das Modell der Gründung internationaler Zweigstellen unter führenden unabhängigen Schulen im Vereinigten Königreich bekannt ist, ist dies das erste Mal in der Geschichte , dass ein angesehenes staatliches britisches Gymnasium eine solche Partnerschaft eingegangen ist. Dies ist ein noch nie dagewesener und wirklich aufregender Meilenstein für die globale Bildung.

Die Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City, wird eine koedukative Schule sein, die zunächst von der Vorschule bis zur Klasse 8 geöffnet ist und dann schrittweise bis zur Oberstufe wächst. Die Lage der Schule in Dubai Sports City bietet unseren Schülern einen privilegierten Zugang zu unvergleichlichen Sporteinrichtungen und macht Sport und körperliche Höchstleistungen zu einem wichtigen Pfeiler ihrer Ausbildung. Dies wird durch unser QE Flourish Programm, das den Charakter und die persönliche Entwicklung in den Bereichen „Care" (Fürsorge), „Challenge" (Herausforderung), „Create" (Kreativität) und „Compete" (Wettbewerb) fördert und das grenzenlose Potenzial unserer SchülerInnen ausschöpft, zum Leben erweckt.