Dax startet vor EZB-Entscheid leicht im Plus
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen etwas stärker in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.195 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Airbus, Adidas und Symrise, am Ende Siemens Energy, Qiagen und Rheinmetall.
"Das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping scheint in angenehmer Atmosphäre verlaufen zu sein", sagte Thomas Altmann, von QC Partners. Positiv sei auf jeden Fall, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt offensichtlich auf Versöhnungskurs seien und sich aufeinander zubewegten.
"Nach der gestrigen Pressekonferenz von Jerome Powell wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember nur noch mit 70 Prozent gepreist", fügte Altmann hinzu. Zu Beginn der Pressekonferenz lag dieser Wert noch bei 90 Prozent. "Diese Anpassung hat bereits gestern Abend zu einem deutlichen Zinsanstieg geführt. Über alle Laufzeiten hinweg war das bei US-Staatsanleihen gestern der größte Ein-Tages-Zinsanstieg seit Juni."
Auf die Fed folgt heute die EZB. "Hier gilt als ausgemacht, dass der Leitzins konstant bleiben wird", so Altmann. "Möglicherweise ist der Senkungs-Zyklus der EZB bereits zu Ende. Bis zur Mitte des kommenden Jahres sehen die Börsen die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Senkung bei lediglich 40 Prozent."
Aus deutscher Sicht ist das Daten-Highlight des heutigen Börsentages die vorläufige Inflationsrate für den Oktober. "Die erwartete Monatsrate liegt mit 0,2 Prozent im Bereich des Notenbank-Ziels. Dadurch dürfte sich die Jahresrate nach dem jüngsten Anstieg wieder näher an die Zwei-Prozent-Marke heran bewegen", so der Marktexperte.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1612 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8612 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,33 US-Dollar; das waren 59 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Hobbydigger schrieb 17.04.25, 17:43
Deutsche Bank Research hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Andere Kursziele 175-205 . Airbus wird u.a. auch von weiteren Aufträgen profitieren. China hat bereits mitgeteilt keine Flugzeuge mehr bei Boeing zu bestellen.mitdiskutieren »
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-04/65148071-deutsche-bank-research-stuft-airbus-auf-buy-322.htm
wünsche schöne Ostertage
HD
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-04/65148071-deutsche-bank-research-stuft-airbus-auf-buy-322.htm
wünsche schöne Ostertage
HD
Int_Bilanzbuchhalter schrieb 04.04.25, 07:02
Im Foreign Trade Barriers Report der US-Regierung werden auf Seite 158 die Subventionen für Airbus beanstandet.mitdiskutieren »
Government Support for Airbus
In October 2019, after 15 years of litigation, the WTO authorized the United States to take $7.5 billion in
trade countermeasures in the dispute against the EU, France, Germany, Spain, and the United Kingdom
regarding their illegal subsidies for the Airbus consortium.
On June 15, 2021, the United States and the EU announced a cooperative framework to address the large
civil aircraft disputes. The cooperative framework suspended each side’s tariffs related to this dispute for
five years. The United States and the EU also agreed to principles for government support in this sector,
including their shared intent that any financing for the production or development of large civil aircraft be
on market terms. The United States and the EU further agreed to collaborate on jointly analyzing and
addressing non-market policies and practices of third countries that may harm the U.S. and EU large civil
aircraft industries.
Over many years, France, Germany, Spain, and, to a much lesser extent, Belgium, have provided subsidies
to Airbus-affiliated national companies to aid in the development, production, and marketing of Airbus’s
large civil aircraft. These governments have financed from 33 percent to 100 percent of the development
costs (launch aid) for all Airbus aircraft models. They have also provided other forms of support, including
equity infusions, debt forgiveness, debt rollovers, marketing assistance, and research and development
funding, and have applied political and economic pressure on purchasing governments. The cooperative
framework affirms the EU’s intent to provide future funding only on market terms.
In addition to these subsidies, the EU maintains aeronautics research programs that are driven significantly
by a policy intended to enhance the international competitiveness of the EU civil aeronautics industry. EU
Member State governments have spent hundreds of millions of euros to create infrastructure for Airbus
programs.
The United States will monitor any government financing of Airbus closely.
Quelle: https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2025NTE.pdf
