JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Ohne die Abschreibungen wegen Porsche sei die Marge im dritten Quartal stark ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstag nach dem Bericht des Autobauers. Er hob zudem die starke Netto-Liquidität und den starken Netto-Cashflow hervor./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 92,80EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



