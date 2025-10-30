    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    Trotz gesunkener Ölpreise - Totalenergies verdient gut
    Foto: Michel Spingler - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Der Ölkonzern Totalenergies hat sich im dritten Quartal erfolgreich gegen die stark gesunkenen Ölpreise gestemmt. Eine florierende Förderung und Produktion von Erdöl und Erdgas sorgte für Rückenwind, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Zudem verbesserten sich die Ergebnisse im Raffinerie- und Tankstellen-Geschäft deutlich. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn stieg dadurch im Vergleich zum vorangegangenen Quartal um 11 Prozent auf 3,98 Milliarden Dollar - damit erreichte Totalenergies nahezu das Vorjahresniveau. Analysten hatten in etwa mit einem Verdienst in dieser Größenordnung gerechnet. Zugleich seien die Ölpreise um mehr als zehn Dollar je Barrel im Vergleich zum Vorjahr gesunken, hieß es vom Konzern weiter. Die Aktie gab gleichwohl im frühen Handel nach, zuletzt um 1,6 Prozent.

    Seinen Aktionären will das Unternehmen nun eine Zwischendividende von 0,85 Euro ausschütten, das seien knapp 8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Ferner kündigte Totalenergies an, dass die in den Vereinigten Staaten gehandelten American Deposity Receipts (ADR) in Stammaktien umgewandelt werden, die dann ab dem 8. Dezember 2025 an der US-Börse Nyse gelistet werden./tav/mne/stk

    ISIN:FR0000120271WKN:850727

     

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
