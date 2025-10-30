Trotz gesunkener Ölpreise
Totalenergies verdient gut
- Totalenergies trotzt gesunkenen Ölpreisen erfolgreich.
- Gewinn steigt um 11% auf 3,98 Milliarden Dollar.
- Aktionäre erhalten 0,85 Euro Zwischendividende.
PARIS (dpa-AFX) - Der Ölkonzern Totalenergies hat sich im dritten Quartal erfolgreich gegen die stark gesunkenen Ölpreise gestemmt. Eine florierende Förderung und Produktion von Erdöl und Erdgas sorgte für Rückenwind, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Zudem verbesserten sich die Ergebnisse im Raffinerie- und Tankstellen-Geschäft deutlich. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn stieg dadurch im Vergleich zum vorangegangenen Quartal um 11 Prozent auf 3,98 Milliarden Dollar - damit erreichte Totalenergies nahezu das Vorjahresniveau. Analysten hatten in etwa mit einem Verdienst in dieser Größenordnung gerechnet. Zugleich seien die Ölpreise um mehr als zehn Dollar je Barrel im Vergleich zum Vorjahr gesunken, hieß es vom Konzern weiter. Die Aktie gab gleichwohl im frühen Handel nach, zuletzt um 1,6 Prozent.
Seinen Aktionären will das Unternehmen nun eine Zwischendividende von 0,85 Euro ausschütten, das seien knapp 8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Ferner kündigte Totalenergies an, dass die in den Vereinigten Staaten gehandelten American Deposity Receipts (ADR) in Stammaktien umgewandelt werden, die dann ab dem 8. Dezember 2025 an der US-Börse Nyse gelistet werden./tav/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 53,67 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +0,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,28 %.
Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 116,53 Mrd..
TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9612. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der TotalEnergies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +5,86 %/+32,33 % bedeutet.
Auch DER AKTIONÄR sieht für die Aktien von TotalEnergies noch Luft nach oben. Der französische Energieriese ist stark und breit aufgestellt, verfügt über eine solide Bilanz und eine gute Kostenstruktur. Zudem ist die Aktie sehr günstig bewertet und bleibt damit weiterhin attraktiv. Indes hat sich die Dividendenperle (aktuelle Rendite: 6,0 Prozent) in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld zuletzt relativ stabil entwickelt. TotalEnergies bleibt ein Kauf, der Stoppkurs kann weiterhin bei 41,00 Euro belassen werden.
