Almonty Industries - Aktie bricht ein -7,46 % - 30.10.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Almonty Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +106,00 % zu Buche.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von -7,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um -6,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,73 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Almonty Industries einen Anstieg von +342,30 %.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,36 % 1 Monat +15,73 % 3 Monate +106,00 % 1 Jahr +381,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Unsicherheit bezüglich der Mineneröffnung von Almonty Industries und die damit verbundene Kursentwicklung. Anleger zeigen sich ungeduldig und besorgt über mögliche Verzögerungen, was zu Panikverkäufen führen könnte. Geduld wird als Schlüssel zur Rückkehr in die Gewinnzone hervorgehoben. Geopolitische Entwicklungen, insbesondere im Zusammenhang mit den USA und China, werden ebenfalls thematisiert. Technische Analysen zeigen eine Konsolidierung der Aktie, was einige als stabil werten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 225 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.