DroneShield Aktie sinkt rapide - 30.10.2025

Die DroneShield Aktie ist bisher um -6,41 % auf 2,3350€ gefallen. Das sind -0,1600 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Obwohl die DroneShield Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +34,44 %.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -11,15 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +428,68 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,15 % 1 Monat -8,91 % 3 Monate +34,44 % 1 Jahr +317,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative technische Analyse der DroneShield Aktie, die unter der 50-Tage-Linie liegt. Es herrscht Besorgnis über das Fehlen neuer Aufträge und relevanter Nachrichten, was die Bewertung von 3.5€ als hoch erscheinen lässt. Anleger sind skeptisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung und befürchten einen weiteren Kursrückgang, während einige zur Geduld raten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,05 Mrd. wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.