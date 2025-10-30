Wolfspeed Aktie mit Kurseinbruch - 30.10.2025

Wolfspeed Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2025

Mit einer Performance von -11,33 % musste die Wolfspeed Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,27 %.