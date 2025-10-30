    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTO AktievorwärtsNachrichten zu STO

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    STO Aktie unter starkem Abgabedruck - 30.10.2025

    Am 30.10.2025 ist die STO Aktie, bisher, um -2,64 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der STO Aktie.

    Besonders beachtet! - STO Aktie unter starkem Abgabedruck - 30.10.2025
    Foto: Patrick Seeger - dpa

    STO ist ein globaler Marktführer in der Gebäudebeschichtung, bekannt für nachhaltige Fassadensysteme. Hauptkonkurrenten sind BASF und Caparol. STOs Alleinstellungsmerkmal liegt in der Innovation und Umweltfreundlichkeit seiner Produkte.

    STO Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,64 % verliert die STO Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten STO Aktionäre einen Verlust von -1,79 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die STO Aktie damit um -2,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von STO +14,15 % gewonnen.

    STO Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,26 %
    1 Monat -0,66 %
    3 Monate -1,79 %
    1 Jahr +0,67 %

    Informationen zur STO Aktie

    Es gibt 3 Mio. STO Aktien. Damit ist das Unternehmen 299,99 Mio. wert.

    STO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die STO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    STO

    -0,66 %
    -2,26 %
    -0,66 %
    -1,79 %
    +0,67 %
    -9,30 %
    +11,42 %
    -6,89 %
    +5.945,11 %
    ISIN:DE0007274136WKN:727413



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! STO Aktie unter starkem Abgabedruck - 30.10.2025 Am 30.10.2025 ist die STO Aktie, bisher, um -2,64 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der STO Aktie.