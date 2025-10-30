STO Aktie unter starkem Abgabedruck - 30.10.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,64 % verliert die STO Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

STO ist ein globaler Marktführer in der Gebäudebeschichtung, bekannt für nachhaltige Fassadensysteme. Hauptkonkurrenten sind BASF und Caparol. STOs Alleinstellungsmerkmal liegt in der Innovation und Umweltfreundlichkeit seiner Produkte.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten STO Aktionäre einen Verlust von -1,79 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die STO Aktie damit um -2,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von STO +14,15 % gewonnen.

STO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,26 % 1 Monat -0,66 % 3 Monate -1,79 % 1 Jahr +0,67 %

Informationen zur STO Aktie

Es gibt 3 Mio. STO Aktien. Damit ist das Unternehmen 299,99 Mio. wert.

STO Aktie jetzt kaufen?

Ob die STO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.