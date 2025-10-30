    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group

    Besonders beachtet!

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alzchem Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 30.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Alzchem Group Aktie bisher um +6,96 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alzchem Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Alzchem Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 30.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

    Alzchem Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Alzchem Group Aktie. Sie steigt um +6,96 % auf 159,80. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alzchem Group!
    Short
    169,59€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 11,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    143,91€
    Basispreis
    1,91
    Ask
    × 9,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +4,31 % bei Alzchem Group.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um -3,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,88 %. Im Jahr 2025 gab es für Alzchem Group bisher ein Plus von +164,44 %.

    Alzchem Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,47 %
    1 Monat +2,88 %
    3 Monate +4,31 %
    1 Jahr +172,10 %

    Informationen zur Alzchem Group Aktie

    Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,62 Mrd. wert.

    Alzchem legt dank Spezialchemie weiter zu - Jahresziele bestätigt


    Der Spezialchemie-Konzern Alzchem hat trotz des schwierigen Konjunkturumfelds auch im dritten Quartal seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Umsatz und Ergebnisse legten zu. "Insbesondere die konsequente Fokussierung auf margenstarke Spezialchemikalien …

    Alzchem Group AG: 12% EBITDA-Plus und Rekordjahr-Prognose 2025


    Alzchem Group AG setzt ihren Erfolgskurs fort: Mit einem beeindruckenden EBITDA-Wachstum von 12 % und einer soliden Umsatzsteigerung zeigt das Unternehmen Stärke und Zuversicht für ein Rekordjahr 2025.

    Alzchem's 12% EBITDA Surge Signals Record 2025 Ahead


    Alzchem Group AG showcases robust growth, with sales climbing and profits soaring, as it capitalizes on its thriving Specialty Chemicals segment.

    Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alzchem Group

    +7,63 %
    -3,47 %
    +2,88 %
    +4,31 %
    +172,10 %
    +835,83 %
    +748,59 %
    +213,95 %
    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Alzchem Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 30.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Alzchem Group Aktie bisher um +6,96 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alzchem Group Aktie.