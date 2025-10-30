Alzchem Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 30.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Alzchem Group Aktie. Sie steigt um +6,96 % auf 159,80€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +4,31 % bei Alzchem Group.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alzchem Group Aktie damit um -3,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,88 %. Im Jahr 2025 gab es für Alzchem Group bisher ein Plus von +164,44 %.

Alzchem Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,47 % 1 Monat +2,88 % 3 Monate +4,31 % 1 Jahr +172,10 %

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,62 Mrd. wert.

Der Spezialchemie-Konzern Alzchem hat trotz des schwierigen Konjunkturumfelds auch im dritten Quartal seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Umsatz und Ergebnisse legten zu. "Insbesondere die konsequente Fokussierung auf margenstarke Spezialchemikalien …

Alzchem Group AG setzt ihren Erfolgskurs fort: Mit einem beeindruckenden EBITDA-Wachstum von 12 % und einer soliden Umsatzsteigerung zeigt das Unternehmen Stärke und Zuversicht für ein Rekordjahr 2025.

Alzchem Group AG showcases robust growth, with sales climbing and profits soaring, as it capitalizes on its thriving Specialty Chemicals segment.

Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.