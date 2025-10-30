Starke Performance AIXTRON Aktie legt zu - 30.10.2025

Die AIXTRON Aktie konnte bisher um +4,23 % auf 13,425€ zulegen. Das sind +0,545 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Obwohl sich die AIXTRON Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,89 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -1,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um -16,55 % verloren.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,20 % 1 Monat -15,17 % 3 Monate -14,89 % 1 Jahr -14,52 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd. wert.

Beim Chipzulieferer Aixtron haben sich die Geschäfte im dritten Quartal 2025 spürbar abgekühlt.

AIXTRON demonstrates adaptability in a soft market, reporting Q3/2025 revenues of EUR 119.6 million and strategic adjustments for the year, while celebrating key milestones and financial resilience.

Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hofft mit Blick auf das kommende Jahr auf etwas Rückenwind seitens der Solar- und LED-Industrie. Es gebe erste Anzeichen für Reinvestitionen in Solar-, ROY-LED- und Micro-LED-Anwendungen durch die Hersteller, …

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

