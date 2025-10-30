    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Starke Performance AIXTRON Aktie legt zu - 30.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +4,23 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2025

    Die AIXTRON Aktie konnte bisher um +4,23 % auf 13,425 zulegen. Das sind +0,545  mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl sich die AIXTRON Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,89 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -1,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um -16,55 % verloren.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,20 %
    1 Monat -15,17 %
    3 Monate -14,89 %
    1 Jahr -14,52 %

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd. wert.

    Trotz KI-Hoffnungsschimmer: Aixtron enttäuscht mit Quartalszahlen


    Beim Chipzulieferer Aixtron haben sich die Geschäfte im dritten Quartal 2025 spürbar abgekühlt.

    AIXTRON: Strong FCF Amid Volume Shifts & FX Headwinds


    AIXTRON demonstrates adaptability in a soft market, reporting Q3/2025 revenues of EUR 119.6 million and strategic adjustments for the year, while celebrating key milestones and financial resilience.

    Aixtron sieht mögliche Nachfragebelebung aus LED-Branche


    Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hofft mit Blick auf das kommende Jahr auf etwas Rückenwind seitens der Solar- und LED-Industrie. Es gebe erste Anzeichen für Reinvestitionen in Solar-, ROY-LED- und Micro-LED-Anwendungen durch die Hersteller, …

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +5,28 %
    -1,20 %
    -15,17 %
    -14,89 %
    -14,52 %
    -49,67 %
    +36,22 %
    +120,81 %
    +123,03 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



