    China

    Pause bei angekündigten Kontrollen auf Seltene Erden

    Für Sie zusammengefasst
    • China setzt Exportkontrollen auf Seltene Erden aus.
    • Maßnahme bleibt ein Jahr lang außer Kraft.
    • USA heben schwarze Liste für Tochterfirmen auf.

    PEKING (dpa-AFX) - China hat die Aussetzung seiner zuletzt angekündigten Exportkontrollen auf Seltene Erden bestätigt. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, bleibt die Maßnahme für ein Jahr außer Kraft. Zudem werde die Volksrepublik in diesem Zusammenhang spezifische Pläne prüfen. Die Restriktionen hatte das Ministerium am 9. Oktober angekündigt.

    Im Gegenzug werden die USA laut chinesischen Angaben eine Maßnahme vom 29. September rückgängig machen. Washington hatte damals Tochterfirmen auf eine schwarze Liste gesetzt, die zu 50 Prozent oder mehr in Besitz von Unternehmen waren, die bereits auf dieser Liste standen. Damit wollten die USA verhindern, dass sanktionierte chinesische Unternehmen diese Firmen nutzen, um Exportrestriktionen zu umgehen.

    Die Mitteilung des Handelsministeriums folgte auf das Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump im südkoreanischen Busan. Unklar blieb, inwiefern die Ankündigung bereits geltende Exportkontrollen auf Seltene Erden betrifft./jon/DP/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
