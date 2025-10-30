Pause bei angekündigten Kontrollen auf Seltene Erden

PEKING (dpa-AFX) - China hat die Aussetzung seiner zuletzt angekündigten Exportkontrollen auf Seltene Erden bestätigt. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, bleibt die Maßnahme für ein Jahr außer Kraft. Zudem werde die Volksrepublik in diesem Zusammenhang spezifische Pläne prüfen. Die Restriktionen hatte das Ministerium am 9. Oktober angekündigt.

Im Gegenzug werden die USA laut chinesischen Angaben eine Maßnahme vom 29. September rückgängig machen. Washington hatte damals Tochterfirmen auf eine schwarze Liste gesetzt, die zu 50 Prozent oder mehr in Besitz von Unternehmen waren, die bereits auf dieser Liste standen. Damit wollten die USA verhindern, dass sanktionierte chinesische Unternehmen diese Firmen nutzen, um Exportrestriktionen zu umgehen.

Die Mitteilung des Handelsministeriums folgte auf das Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump im südkoreanischen Busan. Unklar blieb, inwiefern die Ankündigung bereits geltende Exportkontrollen auf Seltene Erden betrifft./jon/DP/stk



