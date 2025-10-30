UmweltBank AG erzielt positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 9,1 Mio. Euro
- UmweltBank AG erzielt positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 9,1 Mio. Euro
in den ersten neun Monaten 2025
- Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 20,6
Mio. Euro
- Listing der UmweltBank-Aktie im Scale-Segment der Deutschen Börse
- Gesamtkapitalquote steigt im 3. Quartal um +0,3%pkt auf 16,2% per 30.09.2025.
Inklusive Anrechnung der Eigenkapitalerhöhung läge die Quote bei rund 16,9%
- Erfolgreiche Produkteinführung des grünen UmweltBank Bond-ETFs (100 Mio. Euro)
, grüner Aktien-ETF steigt auf 60 Mio. Euro Fondsvolumen
- Erfolgreiche Einführung des Girokontos
- Vollzug (Closing) des Verkaufs von zwei Immobilienbeteiligungen mit einem
Transaktionsvolumen von rund 100 Mio. Euro
Die UmweltBank hat im dritten Quartal 2025 weitere wichtige Weichenstellungen
vorgenommen. Ein bedeutender Meilenstein war die erfolgreiche Kapitalerhöhung
mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 20,6 Mio. Euro. Die Stärkung der
Kapitalausstattung ist dabei von strategischer Bedeutung zur Erreichung der
Wachstumsziele, insbesondere in Bezug auf die Ausweitung des Kreditgeschäfts. In
diesem Zusammenhang war ebenfalls das Listing der UmweltBank-Aktie im
Scale-Segment der Deutschen Börse von Bedeutung, was den Zugang zu einem
breiteren Investorenkreis ermöglicht und die Eigenkapitalbeschaffung erleichtert
hat.
Die Anrechnung der Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung auf die
Kapitalquoten erfolgt aufgrund regulatorischer Vorgaben planmäßig Ende 2025. Die
Gesamtkapitalquote konnte im dritten Quartal leicht auf rund 16,2% gesteigert
werden (30.06.2025: 15,9 %). Inklusive Anrechnung der Eigenkapitalerhöhung läge
die Quote bei rund 16,9%.
UmweltBank bringt neuen nachhaltigen Anleihen-ETF an die Börse
Die UmweltBank hat Ende August ihren zweiten eigenen ETF aufgelegt, der bereits
ein Anlagevolumen von mehr als 100 Mio. Euro erreicht hat. Der breit
diversifizierte UmweltBank ETF - Green & Social Bonds Euro (WKN A41CHM)
investiert dabei ausschließlich in Anleihen, deren Emissionserlöse ökologische
und soziale Projekte finanzieren. Wie der bereits aufgelegte UmweltBank
Aktien-ETF (Fondsvolumen: 60 Mio. Euro) ist auch der neue Anleihen-ETF als
dunkelgrüner Fonds laut Art. 9 der EU-Offenlegungsverordnung qualifiziert. Beide
ETFs sind wesentliche Elemente im Anlagespektrum der digitalen Anlageberatung,
die die UmweltBank im November anbieten will.
Privatkundengeschäft mit abnehmender Wachstumsdynamik
Im Privatkundengeschäft wuchs die Kundenanzahl auf rund 161.000 an. Insgesamt
konnten in den ersten neun Monaten damit 4% (rund 6.200 Nettoneukunden) neue
Ob und wie schnell sich die Aktie nun Richtung 8 Euro verdoppelt: wir werden sehen. Ich bin auch mit 6 EUR nicht unzufrieden.
Die Bank macht jetzt deutlich weniger falsch als vor 2022. Damals hatte sie einen Aufstand nötig. Jetzt bleibt nur die Suppe auszulöffeln, die man sich zubereitet hat. (Und noch ist genug Suppe, d.h. nicht realisierte Verluste, in der Bilanz.)
Wieso gibt es eigentlich keinen Aufstand der Aktionäre gegen die Führung der UmweltBank? Seit nunmehr über 2 Jahren sinkt der Kurs kontinuierlich und mit der Not Kapitalerhöhung ist er auf einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Schlimmer war es nur vor sehr langer Zeit.