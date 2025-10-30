    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUmweltBank AktievorwärtsNachrichten zu UmweltBank
    UmweltBank AG erzielt positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 9,1 Mio. Euro

    Nürnberg (ots) -

    - UmweltBank AG erzielt positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 9,1 Mio. Euro
    in den ersten neun Monaten 2025
    - Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 20,6
    Mio. Euro
    - Listing der UmweltBank-Aktie im Scale-Segment der Deutschen Börse
    - Gesamtkapitalquote steigt im 3. Quartal um +0,3%pkt auf 16,2% per 30.09.2025.
    Inklusive Anrechnung der Eigenkapitalerhöhung läge die Quote bei rund 16,9%
    - Erfolgreiche Produkteinführung des grünen UmweltBank Bond-ETFs (100 Mio. Euro)
    , grüner Aktien-ETF steigt auf 60 Mio. Euro Fondsvolumen
    - Erfolgreiche Einführung des Girokontos
    - Vollzug (Closing) des Verkaufs von zwei Immobilienbeteiligungen mit einem
    Transaktionsvolumen von rund 100 Mio. Euro

    Die UmweltBank hat im dritten Quartal 2025 weitere wichtige Weichenstellungen
    vorgenommen. Ein bedeutender Meilenstein war die erfolgreiche Kapitalerhöhung
    mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 20,6 Mio. Euro. Die Stärkung der
    Kapitalausstattung ist dabei von strategischer Bedeutung zur Erreichung der
    Wachstumsziele, insbesondere in Bezug auf die Ausweitung des Kreditgeschäfts. In
    diesem Zusammenhang war ebenfalls das Listing der UmweltBank-Aktie im
    Scale-Segment der Deutschen Börse von Bedeutung, was den Zugang zu einem
    breiteren Investorenkreis ermöglicht und die Eigenkapitalbeschaffung erleichtert
    hat.

    Die Anrechnung der Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung auf die
    Kapitalquoten erfolgt aufgrund regulatorischer Vorgaben planmäßig Ende 2025. Die
    Gesamtkapitalquote konnte im dritten Quartal leicht auf rund 16,2% gesteigert
    werden (30.06.2025: 15,9 %). Inklusive Anrechnung der Eigenkapitalerhöhung läge
    die Quote bei rund 16,9%.

    UmweltBank bringt neuen nachhaltigen Anleihen-ETF an die Börse

    Die UmweltBank hat Ende August ihren zweiten eigenen ETF aufgelegt, der bereits
    ein Anlagevolumen von mehr als 100 Mio. Euro erreicht hat. Der breit
    diversifizierte UmweltBank ETF - Green & Social Bonds Euro (WKN A41CHM)
    investiert dabei ausschließlich in Anleihen, deren Emissionserlöse ökologische
    und soziale Projekte finanzieren. Wie der bereits aufgelegte UmweltBank
    Aktien-ETF (Fondsvolumen: 60 Mio. Euro) ist auch der neue Anleihen-ETF als
    dunkelgrüner Fonds laut Art. 9 der EU-Offenlegungsverordnung qualifiziert. Beide
    ETFs sind wesentliche Elemente im Anlagespektrum der digitalen Anlageberatung,
    die die UmweltBank im November anbieten will.

    Privatkundengeschäft mit abnehmender Wachstumsdynamik

    Im Privatkundengeschäft wuchs die Kundenanzahl auf rund 161.000 an. Insgesamt
    konnten in den ersten neun Monaten damit 4% (rund 6.200 Nettoneukunden) neue
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 3,74 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -0,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 154,81 Mio..

    UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3162. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.

