JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Kochboxenlieferant habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Giles Thorne am Donnerstag in seinem ersten Kommentar. Wie schon länger signalisiert, solle sich der Fokus im vierten Quartal wieder auf Wachstum verlagern. Dieser Druck habe sich am Donnerstag mit den Resultaten verstärkt. Operative Probleme bei Fertigessen hätten dazu geführt, dass der Konzern deutlich hinter seinen Prognosen zurückliegt./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:13 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:13 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 7,372EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15,50

Kursziel alt: 15,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



