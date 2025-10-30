    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Kochboxenlieferant habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Giles Thorne am Donnerstag in seinem ersten Kommentar. Wie schon länger signalisiert, solle sich der Fokus im vierten Quartal wieder auf Wachstum verlagern. Dieser Druck habe sich am Donnerstag mit den Resultaten verstärkt. Operative Probleme bei Fertigessen hätten dazu geführt, dass der Konzern deutlich hinter seinen Prognosen zurückliegt./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:13 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:13 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 7,372EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Giles Thorne
    Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 15,50
    Kursziel alt: 15,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,50, was eine Steigerung von +107,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Kochboxenlieferant habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Giles Thorne am Donnerstag in seinem ersten …