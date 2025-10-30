JEFFERIES stuft Scout24 auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Giles Thorne attestierte dem Portalbetreiber am Donnerstagmorgen ein weiteres Quartal mit soliden Resultaten. Die Erwartungen seien insgesamt erfüllt worden. Vor dem Hintergrund einer zuletzt schwachen Kursentwicklung sieht er Indizien für eine positive Kursreaktion./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:20 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:20 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:20 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:20 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 98,25EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte