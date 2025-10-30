WDH/ROUNDUP/Trump-Xi-Treffen
Das sind die Ergebnisse
- Teileinigungen im Handelsstreit, großer Durchbruch fehlt
- Exportkontrollen auf seltene Erden für ein Jahr ausgesetzt
- Fentanyl-Zölle um 10 Prozent gesenkt, Sojabohnenkäufe steigen
(Im vierten Absatz wurde ein Wort gestrichen)
BUSAN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping Teileinigungen im Zoll- und Handelsstreit bekanntgemacht. Der große Durchbruch blieb wohl aber aus. Über was geredet wurde und über was nicht:
Exportkontrollen zu seltenen Erden (vorerst) weg
Laut Trump wurden die Hindernisse durch Exportkontrollen Chinas auf seltene Erden aus dem Weg geräumt. Die Vereinbarung gelte für ein Jahr und kann nach Verhandlungen um ein weiteres Jahr verlängert werden, wie der US-Präsident ausführte. Mehr Details gab es zunächst nicht.
Chinas Handelsministerium teilte mit, dass die USA die Maßnahme vom 29. September zurücknehmen, mit der chinesische und andere Firmen auf einer schwarzen Liste für Exportbeschränkungen landeten. Im Gegenzug werde Peking seine angekündigten Exportkontrollen auf seltene Erden für ein Jahr aussetzen und die weitere Umsetzung prüfen. Xi blieb laut offiziellen Angaben vage und sprach von einer Einigung bei "zu lösenden Fragen". Beide Seiten sollten sich auf die langfristigen Vorteile der Zusammenarbeit konzentrieren, anstatt sich in einem Teufelskreis der Vergeltungsmaßnahmen zu verstricken, hieß es.
Bereits im Vorfeld war erwartet worden, dass Peking eine bevorstehende Erweiterung der Exportkontrollen auf fünf weitere seltene Erden ab dem 8. November aussetzen könnte. Seit April verlangt die Volksrepublik bereits ein für Firmen kompliziertes und langwieriges Antragsverfahren, um sieben jener Rohstoffe exportieren zu können. China argumentiert, man wolle damit verhindern, dass Materialien, die auch für die Rüstungsindustrie wichtig sind, ungenehmigt für militärische Zwecke verwendet werden. Die Rohstoffe sind auch für Alltagsgeräte wie Smartphones unerlässlich.
China ist weltweit führend bei der Förderung und Verarbeitung seltener Erden - und nutzte dies als Hebel in den Verhandlungen mit den USA. Die Rohstoffe und daraus gefertigte Magnete werden in der Industrie sowie der Hightech- und Rüstungsbranche benötigt. Seltene Erden stecken in Bildschirmen von Smartphones oder Fernsehern, aber auch in den Antrieben für Elektromotoren, in Halbleitern oder Turbinen.
USA senken Fentanyl-Zölle gegen China
Zudem kündigte Trump an, Fentanyl-Zölle auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken. Diese zusätzlichen Importgebühren in Höhe von ursprünglich 20 Prozent hatte Trumps Regierung wegen der tödlichen Fentanyl-Krise in den USA eingeführt. Washington warf Peking seit längerem vor, nicht genug zu unternehmen, um die Lieferung der zur Herstellung für das synthetische Opioid benötigten Stoffe zu unterbinden. Damit betragen die Zölle gegen chinesische Produkte laut Trump ab sofort 47 Prozent.
Jedoch bleibt unklar, wie es sich mit all den anderen Zollstreitthemen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften verhält.
China kauft wieder von Sojabohnen-Farmern in den USA
China kauft nach Aussagen Trumps "enorme" Mengen an Sojabohnen und anderen Agrarprodukten in den USA. Xi habe die Genehmigung erteilt, damit zu beginnen.
Für Trump war das Thema Sojabohnen innenpolitisch besonders heikel. Die Klagen von Farmern wurden lauter, der Druck auf den US-Präsidenten stieg. Die Chinesen hatten vor einigen Monaten den Kauf von Sojabohnen gestoppt. Stattdessen bestellten sie die Waren etwa in Brasilien.
Fragezeichen Chips
Doch es bleibt auch vieles im Vagen in den ersten Stunden nach dem Treffen. Beim Thema Chips scheint es kein Ergebnis gegeben zu haben. Trump betonte die Rolle der USA als Schiedsrichter und verwies darauf, dass China mit dem US-Chiphersteller Nvidia und anderen sprechen werde. Was dabei rauskommt, ist aber offen.
Nvidias Computer-Chips gelten als besonders leistungsstark und werden unter anderem für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz eingesetzt. Auch bedingt durch die Sorge der USA, das chinesische Militär könnte die Chips für seine Entwicklungen nutzen, konnte Nvidia bislang nach längerem Verhandeln einen leistungsschwächeren Chip in der Volksrepublik verkaufen - den H20.
Taiwan kein Thema
Medien hatten im Vorfeld des Treffens spekuliert, ob die USA im Gegenzug für ein Entgegenkommen Chinas im Handelsstreit ihre Haltung gegenüber dem Inselstaat Taiwan, den sie mit Waffen unterstützen, ändern könnten. Trump sagte vor Journalisten nach dem Treffen, man habe nicht über Taiwan gesprochen.
Es geht im Kern um die Frage, welche Haltung die USA hinsichtlich einer Unabhängigkeit Taiwans vertreten und wie sehr die USA Taiwan unterstützen.
China zählt Taiwan zu seinem Territorium, obwohl die Inselrepublik seit Jahrzehnten eine von Peking unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und drohte bereits mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege funktionieren.
China will bei Tiktok unterstützen
Kaum Bewegung schien es im Verkauf des US-Geschäfts der Videoplattform Tiktok gegeben zu haben. Die App gehört dem chinesischen Bytedance-Konzern, muss jedoch laut einem US-Gesetz in den Vereinigten Staaten abgetrennt werden. Während Trump das Thema nicht ansprach, erklärte Chinas Handelsministerium "Tiktok betreffende Fragen" angemessen lösen zu wollen.
Nach der bisher bekanntgewordenen Lösung soll das US-Geschäft von Tiktok in ein neues Unternehmen eingebracht werden. Gut 80 Prozent daran sollen vor allem amerikanische Investoren halten - und Bytedance den Rest. Das würde den Vorgaben des Gesetzes entsprechen. Als geplante Anteilseigner nannte das Weiße Haus bisher den Software-Konzern Oracle , hinter dem der Trump-Unterstützer Larry Ellison steht, und den Finanzinvestor Silver Lake./jon/DP/stk/mis
Das Update wurde von Oracle-CEO Safra Catz bereitgestellt, die plant, sich später am Tag an Oracle-Kollegen zu wenden. Das Unternehmen erklärte, dass die letztendlich aus dem genannten Vertrag anerkannten Beträge variieren können, und die Ausführung dieser Verträge wird keine Änderung der Oracle-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zur Folge haben, wie zuvor am 11.06.2025 angegeben.
Oracle betonte, dass Aussagen zu zukünftigen Plänen und Erwartungen zukunftsgerichtet sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, einschließlich vertraglicher Streitigkeiten, Management von Cloud- und Hardware-Angeboten, Rechenzentrumskapazität sowie rechtlicher oder regulatorischer Angelegenheiten.
Oracle Corp . (NYSE:ORCL), derzeit nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 216,93 US-Dollar gehandelt, meldete am Montag, dass das Unternehmen das Geschäftsjahr 2026 mit einem Wachstum von über 100% bei seinen MultiCloud-Datenbankeinnahmen begonnen hat. Das Unternehmen gab außerdem die Unterzeichnung mehrerer großer Cloud-Service-Verträge bekannt, darunter einen Vertrag, der voraussichtlich ab dem Geschäftsjahr 2028 mehr als 30 Milliarden US-Dollar zum Jahresumsatz beitragen wird. Diese Entwicklung baut auf Oracles starkem Momentum auf, wobei der Umsatz in den letzten zwölf Monaten um 8,38% auf 57,4 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.
Diese Informationen basieren auf einer Pressemitteilung, die in einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission enthalten war.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Oracle im Mittelpunkt mehrerer Analysten-Upgrades und strategischer Entwicklungen. Stifel stufte Oracles Aktienbewertung von "Halten" auf "Kaufen" hoch und verwies auf Wachstumserwartungen im Cloud-Infrastruktur- und SaaS-Apps-Geschäft, mit prognostiziertem Umsatzwachstum von 16% im Geschäftsjahr 2026 und 20% im Geschäftsjahr 2027. Guggenheim erhöhte ebenfalls sein Kursziel auf 250 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, basierend auf Oracles Verlagerung in Richtung Betriebsgewinnwachstum und einer vielversprechenden Aussicht für Cloud-Dienste. Jefferies folgte mit einer Erhöhung des Kursziels auf 220 US-Dollar und hob Oracles robustes RPO-Wachstum und zukünftiges Potenzial im Markt für künstliche Intelligenz-Infrastruktur hervor.
Darüber hinaus hat Oracle eine Partnerschaft mit xAI angekündigt, um Grok-Modelle über den Generative AI-Dienst von Oracle Cloud Infrastructure anzubieten und so die KI-Fähigkeiten für Unternehmensanwendungen zu verbessern. Um seine KI-Workload-Angebote zu stärken, wird Oracle AMD Instinct MI355X GPUs in seiner Cloud-Infrastruktur einsetzen, die ein verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis und fortschrittliche Netzwerkfunktionen bieten. Die Zusammenarbeit mit AMD zielt darauf ab, umfangreiche KI-Trainings- und Inferenz-Workloads mit verbesserten Speicher- und Bandbreitenfunktionen zu unterstützen. Diese Entwicklungen spiegeln Oracles kontinuierliche Bemühungen wider, seine Cloud- und KI-Dienste als Reaktion auf die wachsende Nachfrage zu erweitern.
Every new generation of AI model requires more computing capacity than the last. Nvidia CEO Jensen Huang says some of the latest "reasoning" models -- which spend more time before rendering a response to produce more accurate information -- use up to 1,000 times more computing power than traditional large language models (LLMs), which specialize in crafting one-shot responses.
That computing capacity is delivered by enormous data centers that are filled with graphics processing units (GPUs) from top chip suppliers like Nvidia and Advanced Micro Devices. Most businesses don't have the financial resources to build this infrastructure themselves, so they rent it from companies like Oracle that operate centralized data centers situated all over the world.
Oracle's Gen2 Cloud data centers allow developers to scale up to 131,072 of Nvidia's industry-leading Blackwell GB200 GPUs, paving the way for the most powerful AI models to date. Plus, Oracle's infrastructure uses a proprietary random direct memory access (RDMA) networking technology, which moves data from one point to another faster than traditional Ethernet networks. Developers typically pay for computing capacity by the minute, so speedy processing can translate into substantial cost savings.
Gen2's scalability and cost efficiency are the reasons top AI developers like OpenAI, Meta Platforms, and Elon Musk's xAI are lining up to use it. However, Oracle simply doesn't have enough capacity to meet demand right now, so it's planning to spend over $25 billion to build new data centers during its fiscal year 2026 (which began June 1).
Chairman Larry Ellison says that Oracle will eventually operate more data centers than every other player in the industry combined. He thinks the company can scale up to between 1,000 and 2,000 locations over the long term, which would be more than 10 times its current footprint.
Oracle's revenue growth is accelerating
Oracle generated $15.9 billion in total revenue during its fiscal 2025 fourth quarter (ended May 31). It was an 11% increase from the year-ago period, which represented an acceleration from the 6% growth the company delivered in the third quarter three months earlier.
But the real growth story lies beneath the surface of the headline number. The Oracle Cloud Infrastructure (OCI) segment -- which is where the company accounts for its AI data center revenue -- soared by 52% year over year to $3 billion. And it gets better, because Oracle CEO Safra Katz predicts that OCI's revenue growth will accelerate to 70% throughout fiscal 2026.
I mentioned earlier that demand for Oracle's data center capacity is far exceeding supply. That showed up in the company's remaining performance obligations (RPOs) in Q4, which surged by 41% to a record $138 billion. RPOs are like an order backlog that Oracle expects will convert into revenue over time, so they give investors an indication of how much future demand is currently in the pipeline.
https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/MSFT/pressreleases/32890333/1-unstoppable-stock-that-could-join-the-1-trillion-club-alongside-nvidia-apple-amazon-microsoft-and-more/