    Börsenstart Europa - 30.10. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 30.10. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 24.183,66 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.
    Top-Werte: Airbus +1,81 %, Infineon Technologies +1,07 %, adidas +0,96 %
    Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,07 %, Deutsche Boerse -1,07 %, Siemens Energy -0,93 %

    Der MDAX bewegt sich bei 30.082,57 PKT und steigt um +0,39 %.
    Top-Werte: AIXTRON +5,42 %, Deutsche Lufthansa +3,74 %, HelloFresh +3,49 %
    Flop-Werte: Redcare Pharmacy -2,46 %, Knorr-Bremse -1,73 %, HENSOLDT -1,68 %

    Der TecDAX steht bei 3.686,28 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.
    Top-Werte: AIXTRON +5,42 %, Bechtle +2,70 %, Kontron +2,39 %
    Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,07 %, HENSOLDT -1,68 %, SILTRONIC AG -1,47 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:48) bei 5.706,55 PKT und steigt um 0,00 %.
    Top-Werte: ING Group +5,49 %, argenx +4,97 %, SAFRAN +1,93 %
    Flop-Werte: BBVA -2,83 %, Inditex -2,40 %, Schneider Electric -2,26 %

    Der ATX steht bei 4.736,53 PKT und gewinnt bisher +0,90 %.
    Top-Werte: Raiffeisen Bank International +5,33 %, Andritz +3,10 %, voestalpine +2,74 %
    Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,03 %, Wienerberger -1,02 %, Immofinanz -0,63 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.312,18 PKT und steigt um +0,09 %.
    Top-Werte: Logitech International +3,08 %, ABB +0,89 %, Alcon +0,85 %
    Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,49 %, Lonza Group -0,89 %, CIE Financiere Richemont -0,87 %

    Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.188,76 PKT und fällt um -0,11 %.
    Top-Werte: SAFRAN +1,93 %, Airbus +1,81 %, Dassault Systemes +1,56 %
    Flop-Werte: Stellantis -3,68 %, Credit Agricole -2,95 %, Schneider Electric -2,26 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:57:25) bei 2.779,53 PKT und steigt um +0,04 %.
    Top-Werte: ABB +0,89 %, Tele2 (B) +0,70 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,51 %
    Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,68 %, Essity Registered (B) -0,52 %, Sandvik -0,36 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.010,00 PKT und gewinnt bisher +2,04 %.
    Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +2,03 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,20 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,02 %
    Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,47 %, Viohalco -1,22 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,57 %



    Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
