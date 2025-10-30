Original-Research
2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...
- 2G Energy senkt Umsatz- und EBIT-Margen-Guidance.
- Kursziel für 2026 bleibt stabil bei 37 Euro.
- Hinzufügen-Empfehlung mit 24% Kurspotenzial bestätigt.
^
Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH
30.10.2025 / 09:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG
Unternehmen: 2G Energy AG
ISIN: DE000A0HL8N9
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Hinzufügen
seit: 30.10.2025
Kursziel: 37,00 Euro
Kursziel auf Sicht 12 Monate
von:
Letzte Ratingänderung: 26.05.2025: Herabstufung Kaufen von Hinzufügen
Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 38,00 auf EUR 37,00.
Zusammenfassung:
2G Energy hat die Umsatz- und EBIT-Margen-Guidance für 2025 gesenkt. Das Unternehmen plant jetzt für das laufende Jahr mit einem Umsatz von EUR380 Mio. bis EUR400 Mio. (bisher: EUR430 Mio. bis EUR440 Mio.) und einer EBIT-Marge von 6,5% bis 8,0% (bisher: 8,5% bis 9,5%). Die Gründe für die Guidancesenkung sind Auftragsverschiebungen in Osteuropa, geringere Service-Umsätze durch die Umstellung des ERP-Systems und Einmalkosten aus der Softwareumstellung. Die Guidance für 2026 hat 2G bestätigt (Umsatz: EUR440 Mio. bis EUR490 Mio., EBIT-Marge: 9% bis 11%). Die durch die ERP-Umstellung im Servicebereich verursachten Probleme halten wir für vorübergehend. Im KWK-Anlagengeschäft sehen wir wesentliche Wachstumstreiber (internationales Datencentergeschäft, deutsches Biomasse-Paket) für 2026E als intakt an. Wir senken unsere 2025E Schätzungen, bestätigen aber unsere Prognose für 2026E. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR37 (bisher: EUR38). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung (Kurspotenzial: 24%).
First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and decreased the price target from EUR 38.00 to EUR 37.00.
Abstract:
2G Energy has lowered revenue and EBIT margin guidance for 2025. The company is now planning for revenue of EUR380m to EUR400m (previously: EUR430m to EUR440m) and an EBIT margin of 6.5% to 8.0% (previously: 8.5% to 9.5%) for the current year. The reasons for the downward revision are order postponements in Eastern Europe, lower service revenues due to the conversion of the ERP system, and one-off costs from the software conversion. 2G has confirmed 2026 guidance (revenue: EUR440m to EUR490m, EBIT margin: 9% to 11%). We believe that the problems caused by the ERP conversion in the service area are temporary. In the CHP plant business, we consider the key growth drivers (international data centre business, German biomass package) for 2026E to be intact. We have lowered our 2025E estimates but stick to our 2026E forecast. An updated DCF model yields a new price target of EUR37 (previously: EUR38). We confirm our Add recommendation (upside: 24%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e8476d2fa74dfc8a68e5a7410907e25b
Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=f1a18723-b56d-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de
2221156 30.10.2025 CET/CEST
°
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 2G ENERGY Aktie
Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 29,45 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 2G ENERGY Aktie um -6,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,85 %.
Die Marktkapitalisierung von 2G ENERGY bezifferte sich zuletzt auf 521,16 Mio..
2G ENERGY zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Analyst:
Kursziel: 37,00 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu 2G ENERGY - A0HL8N - DE000A0HL8N9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über 2G ENERGY. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Interview 2G Energy AG: „Das beherrschende Thema in den USA ist Strom, Strom, Strom“
Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke, Wasserstoff, Erneuerbare Energien – die notwendige Technik für die Klimawende ist längst da. Sie muss nur richtig genutzt werden. Welche Rolle sein Unternehmen dabei spielen kann und warum dank KI ausgerechnet die Wachstumsaussichten in den USA gut sind, erläutert Friedrich Pehle, Finanzchef des börsennotierten Blockheizkraftwerk-Herstellers 2G Energy, im exklusiven ECOreporter-Interview.
Blockheizkraftwerke (BHKW) sind kompakte Anlagen, die meist problemlos in die Keller größerer Gebäude passen. Sie erzeugen Strom, bislang vor allem aus Erdgas. Die dabei anfallende Wärme lässt sich beispielsweise zum Heizen nutzen. Diese Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) kann die Energieeffizienz des eingesetzten Gases deutlich verbessern.
Die 2G Energy AG aus Heek im Münsterland baut BHKW, die sich mit unterschiedlichen Gasen betreiben lassen. Die Geschäfte des Konzerns liefen in den letzten Jahren gut (ECOreporter berichtete zuletzt hier). 2G Energy erwartet weitere deutliche Umsatzzuwächse, der Aktienkurs hat sich in den letzten fünf Jahren nahezu verdoppelt. Der Diplom-Betriebswirt Friedrich Pehle verantwortet seit 2017 als Vorstand unter anderem die Finanzen des Unternehmens...
https://www.nebenwerte-journal.de/images/pdf/s08-10%20Titelgeschichte%202G%20Energy.pdf