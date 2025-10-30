2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

30.10.2025 / 09:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 30.10.2025

Kursziel: 37,00 Euro

Kursziel auf Sicht 12 Monate

von:

Letzte Ratingänderung: 26.05.2025: Herabstufung Kaufen von Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 38,00 auf EUR 37,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat die Umsatz- und EBIT-Margen-Guidance für 2025 gesenkt. Das Unternehmen plant jetzt für das laufende Jahr mit einem Umsatz von EUR380 Mio. bis EUR400 Mio. (bisher: EUR430 Mio. bis EUR440 Mio.) und einer EBIT-Marge von 6,5% bis 8,0% (bisher: 8,5% bis 9,5%). Die Gründe für die Guidancesenkung sind Auftragsverschiebungen in Osteuropa, geringere Service-Umsätze durch die Umstellung des ERP-Systems und Einmalkosten aus der Softwareumstellung. Die Guidance für 2026 hat 2G bestätigt (Umsatz: EUR440 Mio. bis EUR490 Mio., EBIT-Marge: 9% bis 11%). Die durch die ERP-Umstellung im Servicebereich verursachten Probleme halten wir für vorübergehend. Im KWK-Anlagengeschäft sehen wir wesentliche Wachstumstreiber (internationales Datencentergeschäft, deutsches Biomasse-Paket) für 2026E als intakt an. Wir senken unsere 2025E Schätzungen, bestätigen aber unsere Prognose für 2026E. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR37 (bisher: EUR38). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung (Kurspotenzial: 24%).



First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and decreased the price target from EUR 38.00 to EUR 37.00.

Abstract:

2G Energy has lowered revenue and EBIT margin guidance for 2025. The company is now planning for revenue of EUR380m to EUR400m (previously: EUR430m to EUR440m) and an EBIT margin of 6.5% to 8.0% (previously: 8.5% to 9.5%) for the current year. The reasons for the downward revision are order postponements in Eastern Europe, lower service revenues due to the conversion of the ERP system, and one-off costs from the software conversion. 2G has confirmed 2026 guidance (revenue: EUR440m to EUR490m, EBIT margin: 9% to 11%). We believe that the problems caused by the ERP conversion in the service area are temporary. In the CHP plant business, we consider the key growth drivers (international data centre business, German biomass package) for 2026E to be intact. We have lowered our 2025E estimates but stick to our 2026E forecast. An updated DCF model yields a new price target of EUR37 (previously: EUR38). We confirm our Add recommendation (upside: 24%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e8476d2fa74dfc8a68e5a7410907e25b

Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 2G ENERGY Aktie Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 29,45 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 2G ENERGY Aktie um -6,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,85 %. Die Marktkapitalisierung von 2G ENERGY bezifferte sich zuletzt auf 521,16 Mio.. 2G ENERGY zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.



