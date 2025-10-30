JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Autobauers sei ermutigend wegen der Entwicklung des Umlaufvermögens, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der ausgewiesene operative Verlust sei mit 1,3 Milliarden Euro etwas niedriger als gedacht, was unter anderem an niedrigeren Belastungen durch die Restrukturierungen bei der Sportwagentochter Porsche liege./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 91,20EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



