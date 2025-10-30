    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Autobauers sei ermutigend wegen der Entwicklung des Umlaufvermögens, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der ausgewiesene operative Verlust sei mit 1,3 Milliarden Euro etwas niedriger als gedacht, was unter anderem an niedrigeren Belastungen durch die Restrukturierungen bei der Sportwagentochter Porsche liege./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 91,20EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 125
    Kursziel alt: 125
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


