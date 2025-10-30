JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Autobauers sei ermutigend wegen der Entwicklung des Umlaufvermögens, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der ausgewiesene operative Verlust sei mit 1,3 Milliarden Euro etwas niedriger als gedacht, was unter anderem an niedrigeren Belastungen durch die Restrukturierungen bei der Sportwagentochter Porsche liege./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 91,20EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte