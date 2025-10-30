    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    China startet Prozess für Kauf von Öl und Gas aus USA

    • China plant Kauf von US-Öl und -Gas.
    • Trump spricht von großer Transaktion aus Alaska.
    • Zusammenarbeit in Handel und Energie wird betont.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BUSAN (dpa-AFX) - China beabsichtigt nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump den Kauf von Öl und Gas aus den Vereinigten Staaten. China werde einen Prozess zum Kauf von amerikanischer Energie einleiten, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social nach einem Treffen mit Chinas Präsident Xi.

    Laut Trump könnte es auf eine große Transaktion zu Öl und Gas aus dem US-Bundesstaat Alaska hinauslaufen.

    Von chinesischer Seite lagen zunächst keine näheren Angaben vor. Laut offizieller Mitteilung hatten sich die beiden Staatschefs geeinigt, ihren Austausch in der Zusammenarbeit Handel und Energie voranzutreiben./jon/DP/stk





    dpa-AFX
