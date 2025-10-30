    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2025 - Haltung in Zeiten des Rollbacks (FOTO)

    #DNP25 Kongressprogramm
    https://ots.de/THW1IE
    Düsseldorf (ots) - In Zeiten des Gegenwinds zeigt der 18. Deutsche
    Nachhaltigkeitspreis (#DNP25) Haltung. Am 4. und 5. Dezember 2025 bringt
    Deutschlands größtes Forum für nachhaltige Transformation im Maritim Hotel
    Düsseldorf rund 3.000 Teilnehmende und 150 Speaker:innen auf vier Bühnen
    zusammen. Im Mittelpunkt stehen Menschen und Projekte, die beweisen, dass
    nachhaltiges Handeln Zukunft sichert - wirtschaftlich, gesellschaftlich und
    ökologisch .

    "Der stärkste Wirtschaftsfaktor des 21. Jahrhunderts heißt Transformation," sagt
    Stefan Schulze-Hausmann, Initiator des Deutschen Nachhaltigkeitspreises.
    "Nachhaltigkeit ist die erfolgreichste Strategie für Wachstum und
    Wettbewerbsfähigkeit. Der #DNP25 zeigt, wie Unternehmen mit Verantwortung Märkte
    gewinnen - und Zukunft gestalten."

    Vordenker:innen und kreative Köpfe der Transformation

    Der #DNP25 bringt zentrale Stimmen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und
    Gesellschaft auf vier Bühnen zusammen - darunter WTO-Generaldirektorin Dr. Ngozi
    Okonjo-Iweala, EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Bundestagspräsidentin Julia
    Klöckner, Bundesministerin Karin Prien, UNIDO-Generalsekretär Dr. Gerd Müller,
    die Klimaforscher Prof. Johan Rockström und Prof. Mojib Latif, Bestsellerautorin
    Prof. Maja Göpel, Publizist Dr. Eckart von Hirschhausen sowie die
    Klimaaktivistinnen Luisa Neubauer und Vanessa Nakate. Philippe Starck, einer der
    einflussreichsten Designer der Welt, spricht über verantwortliche Gestaltung.

    100 Strategien für die Wirtschaft von morgen

    Die 100 Siegerunternehmen des DNP zeigen in MasterClasses, wie nachhaltige
    Transformation in der Praxis gelingt - von Energie und Bau über Mobilität und
    Ernährung bis Mode und Finanzen.Sie stehen für eine neue Wirtschaft, in der
    Innovation, Effizienz und Verantwortung zusammenwirken.

    Das neue Format für Dialog und Inspiration

    Erstmals wächst der Preis zu einem integrierten Format aus Kongress, Verleihung
    und Begegnung - kompakt, relevant, inspirierend. TransMissions verbinden
    politische und unternehmerische Perspektiven, DeepDives liefern Orientierung zu
    den zentralen Zukunftsfeldern der Transformation. Ein neues Networking-Event
    bringt Pionier:innen, Entscheider:innen und junge Talente zusammen, um
    Kooperationen zu fördern und neue Allianzen zu schmieden. Das Highlight bildet
    die 18. festliche Preisverleihung, bei der die Best of the Best geehrt werden.

    Der #DNP25 findet am 4. und 5. Dezember 2025 im Maritim Hotel Düsseldorf statt.
    Das Programm umfasst 15 MasterClasses und rund 80 Panels und Talks auf vier
    Bühnen, die neue OpeningNight und die Preisverleihung am 5. Dezember.

    Pressekontakt:

    Büro Deutscher Nachhaltigkeitspreis
    Kirsten Linde
    Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
    +49 211 5504-5510
    mailto:presse@nachhaltigkeitspreis.de

    WYZE Communications
    Rolf Lindenberg | +49 170 2272554
    Dimitrij Naumov | +49 174 3036466
    mailto:dnp@wyze.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/70289/6147916
    OTS: Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis




