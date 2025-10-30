Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2025 - Haltung in Zeiten des Rollbacks (FOTO)
#DNP25 Kongressprogramm
https://ots.de/THW1IE
Düsseldorf (ots) - In Zeiten des Gegenwinds zeigt der 18. Deutsche
Nachhaltigkeitspreis (#DNP25) Haltung. Am 4. und 5. Dezember 2025 bringt
Deutschlands größtes Forum für nachhaltige Transformation im Maritim Hotel
Düsseldorf rund 3.000 Teilnehmende und 150 Speaker:innen auf vier Bühnen
zusammen. Im Mittelpunkt stehen Menschen und Projekte, die beweisen, dass
nachhaltiges Handeln Zukunft sichert - wirtschaftlich, gesellschaftlich und
ökologisch .
"Der stärkste Wirtschaftsfaktor des 21. Jahrhunderts heißt Transformation," sagt
Stefan Schulze-Hausmann, Initiator des Deutschen Nachhaltigkeitspreises.
"Nachhaltigkeit ist die erfolgreichste Strategie für Wachstum und
Wettbewerbsfähigkeit. Der #DNP25 zeigt, wie Unternehmen mit Verantwortung Märkte
gewinnen - und Zukunft gestalten."
Vordenker:innen und kreative Köpfe der Transformation
Der #DNP25 bringt zentrale Stimmen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft auf vier Bühnen zusammen - darunter WTO-Generaldirektorin Dr. Ngozi
Okonjo-Iweala, EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Bundestagspräsidentin Julia
Klöckner, Bundesministerin Karin Prien, UNIDO-Generalsekretär Dr. Gerd Müller,
die Klimaforscher Prof. Johan Rockström und Prof. Mojib Latif, Bestsellerautorin
Prof. Maja Göpel, Publizist Dr. Eckart von Hirschhausen sowie die
Klimaaktivistinnen Luisa Neubauer und Vanessa Nakate. Philippe Starck, einer der
einflussreichsten Designer der Welt, spricht über verantwortliche Gestaltung.
100 Strategien für die Wirtschaft von morgen
Die 100 Siegerunternehmen des DNP zeigen in MasterClasses, wie nachhaltige
Transformation in der Praxis gelingt - von Energie und Bau über Mobilität und
Ernährung bis Mode und Finanzen.Sie stehen für eine neue Wirtschaft, in der
Innovation, Effizienz und Verantwortung zusammenwirken.
Das neue Format für Dialog und Inspiration
Erstmals wächst der Preis zu einem integrierten Format aus Kongress, Verleihung
und Begegnung - kompakt, relevant, inspirierend. TransMissions verbinden
politische und unternehmerische Perspektiven, DeepDives liefern Orientierung zu
den zentralen Zukunftsfeldern der Transformation. Ein neues Networking-Event
bringt Pionier:innen, Entscheider:innen und junge Talente zusammen, um
Kooperationen zu fördern und neue Allianzen zu schmieden. Das Highlight bildet
die 18. festliche Preisverleihung, bei der die Best of the Best geehrt werden.
Der #DNP25 findet am 4. und 5. Dezember 2025 im Maritim Hotel Düsseldorf statt.
Das Programm umfasst 15 MasterClasses und rund 80 Panels und Talks auf vier
Bühnen, die neue OpeningNight und die Preisverleihung am 5. Dezember.
