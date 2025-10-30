Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2025 - Haltung in Zeiten des Rollbacks (FOTO)

--------------------------------------------------------------

#DNP25 Kongressprogramm

Düsseldorf (ots) - In Zeiten des Gegenwinds zeigt der 18. Deutsche

Nachhaltigkeitspreis (#DNP25) Haltung. Am 4. und 5. Dezember 2025 bringt

Deutschlands größtes Forum für nachhaltige Transformation im Maritim Hotel

Düsseldorf rund 3.000 Teilnehmende und 150 Speaker:innen auf vier Bühnen

zusammen. Im Mittelpunkt stehen Menschen und Projekte, die beweisen, dass

nachhaltiges Handeln Zukunft sichert - wirtschaftlich, gesellschaftlich und

ökologisch .





"Der stärkste Wirtschaftsfaktor des 21. Jahrhunderts heißt Transformation," sagt

Stefan Schulze-Hausmann, Initiator des Deutschen Nachhaltigkeitspreises.

"Nachhaltigkeit ist die erfolgreichste Strategie für Wachstum und

Wettbewerbsfähigkeit. Der #DNP25 zeigt, wie Unternehmen mit Verantwortung Märkte

gewinnen - und Zukunft gestalten."



Vordenker:innen und kreative Köpfe der Transformation



Der #DNP25 bringt zentrale Stimmen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und

Gesellschaft auf vier Bühnen zusammen - darunter WTO-Generaldirektorin Dr. Ngozi

Okonjo-Iweala, EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Bundestagspräsidentin Julia

Klöckner, Bundesministerin Karin Prien, UNIDO-Generalsekretär Dr. Gerd Müller,

die Klimaforscher Prof. Johan Rockström und Prof. Mojib Latif, Bestsellerautorin

Prof. Maja Göpel, Publizist Dr. Eckart von Hirschhausen sowie die

Klimaaktivistinnen Luisa Neubauer und Vanessa Nakate. Philippe Starck, einer der

einflussreichsten Designer der Welt, spricht über verantwortliche Gestaltung.



100 Strategien für die Wirtschaft von morgen



Die 100 Siegerunternehmen des DNP zeigen in MasterClasses, wie nachhaltige

Transformation in der Praxis gelingt - von Energie und Bau über Mobilität und

Ernährung bis Mode und Finanzen.Sie stehen für eine neue Wirtschaft, in der

Innovation, Effizienz und Verantwortung zusammenwirken.



Das neue Format für Dialog und Inspiration



Erstmals wächst der Preis zu einem integrierten Format aus Kongress, Verleihung

und Begegnung - kompakt, relevant, inspirierend. TransMissions verbinden

politische und unternehmerische Perspektiven, DeepDives liefern Orientierung zu

den zentralen Zukunftsfeldern der Transformation. Ein neues Networking-Event

bringt Pionier:innen, Entscheider:innen und junge Talente zusammen, um

Kooperationen zu fördern und neue Allianzen zu schmieden. Das Highlight bildet

die 18. festliche Preisverleihung, bei der die Best of the Best geehrt werden.



Der #DNP25 findet am 4. und 5. Dezember 2025 im Maritim Hotel Düsseldorf statt.

Das Programm umfasst 15 MasterClasses und rund 80 Panels und Talks auf vier

Bühnen, die neue OpeningNight und die Preisverleihung am 5. Dezember.



Pressekontakt:



Büro Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Kirsten Linde

Neuer Zollhof 1, 40221 Düsseldorf

+49 211 5504-5510

mailto:presse@nachhaltigkeitspreis.de



WYZE Communications

Rolf Lindenberg | +49 170 2272554

Dimitrij Naumov | +49 174 3036466

mailto:dnp@wyze.de



