Digitalminister Dr. Karsten Wildberger beim BIG BANG KI FESTIVAL 2026 dabei / Ebenfalls auf der Bühne
Grünen Co-Chefin Brantner, Tim Höttges (Deutsche Telekom) und Rolf Schumann (Schwarz Digits) (FOTO)
der europäischen KI-Community: Das BIG BANG KI FESTIVAL 2026 findet wieder in
der Hauptstadt, aber erstmals in der STATION Berlin statt. Erwartet werden im
kommenden Jahr mehr als 11.000 Teilnehmende aus Politik, Wirtschaft, Tech,
Wissenschaft und Medien. Als erste Gäste im Lineup für 2026 haben unter anderem
Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung,
Carsten Schneider, Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und
nukleare Sicherheit, Schwarz-Digits-Co-CEO Rolf Schumann, Grünen-Co-Chefin Dr.
Franziska Brantner, der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff, Tim Höttges,
CEO der Deutschen Telekom AG sowie Prof. Dr. Christoph Straub,
Vorstandsvorsitzender der Barmer zugesagt. Weitere Speakerinnen und Speaker
werden in den kommenden Wochen und Monaten bekanntgegeben.
"Wer die Zukunft der Wirtschaft gestalten will, muss Künstliche Intelligenz
nicht diskutieren, sondern in die Umsetzung bringen. Beim BIG BANG KI FESTIVAL
treffen genau die Menschen aufeinander, die das tun - Top-Entscheiderinnen und
Entscheider, Innovatorinnen und Innovatoren sowie einflussreiche Menschen aus
der Finanzbranche und der Politik. Wir sind der Katalysator für echtes Handeln",
sagt Festival Host Jens de Buhr.
Mit "United AI of Europe" startet 2026 eine Initiative, die führende europäische
KI-Events vernetzt. Erster Partner des BIG BANG KI FESTIVALS 2026 ist der AI
Action Summit - der zentrale Aktionsgipfel für Künstliche Intelligenz in Paris,
initiiert von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Botschaft, die von
dieser Kooperation ausgeht, lautet: Europa will seine KI-Agenda selbst
definieren - technologisch, wirtschaftlich und regulatorisch.
KI-Event weiter auf Wachstumskurs
Nach dem erfolgreichen Event in diesem Herbst mit über 8.500 Gästen, mehr als
450 Speakerinnen und Speakern auf sechs Bühnen sowie prominenten Medienpartnern
wie ntv, FOCUS MONEY, Klassik Radio, Business Punk und DUP UNTERNEHMER soll das
Festival im nächsten Jahr in einer neuen Location weiter wachsen. Das limitierte
Super Early Bird Ticket
(https://tickets.infield.live/checkout/big-bang-ki-festival-tlsj2i?) für das BIG
BANG KI FESTIVAL 2026 ist noch für 249,- statt 400,- Euro erhältlich.
Veranstalter und Hosts
Das BIG BANG KI FESTIVAL wird seit 2021 von DUP UNTERNEHMER veranstaltet. Die
Medienmarke erreicht rund 3,5 Millionen Menschen über Online, Mobile, Print und
Social Media. DUP UNTERNEHMER vernetzt Entscheiderinnen und Entscheider aus
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Tech rund um die großen Zukunftsfragen.
Zu den Hosts des Festivals zählen Jens de Buhr, Verleger der DUP UNTERNEHMER
Medien; Ayse Mese, CEO der JDB Holding GmbH und CEO der DUP MEDIA GmbH; Prof.
Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor a. D. der Universitätsmedizin Essen;
Achim Berg, IT-Manager, Digitalisierungsexperte und ehemaliger Bitkom-Präsident;
Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D.; sowie Prof. Dr. David
Matusiewicz, Dekan und Institutsdirektor an der FOM Hochschule. Gemeinsam
repräsentieren sie das Netzwerk aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und
Gesundheitswesen, welches das Festival trägt.
Tickets und weitere Informationen: http://www.bigbangfestival.de
Das wird wohl der Grund sein
Da das Thema Internet via Satellit immer wieder ein Thema ist, habe ich versucht, dahingehend das Wettbewerbsrisiko etwas einschätzen zu lassen.
Analyse des Risikos: Satelliten-Internet als Konkurrenz für US-Telekom-Oligopol
Vielen Dank für deine detaillierte Frage! Als Investitionsrisikoanalyse für Aktien wie Verizon (VZ), T-Mobile US (TMUS) oder AT&T (T) ist das ein hochaktuelles Thema, da der US-Breitbandmarkt tatsächlich ein Oligopol darstellt – dominiert von Kabelbetreibern (z. B. Comcast, Charter) und Telcos mit Fokus auf Fiber- und 5G-Fixed-Wireless-Access (FWA). Der Markt ist gesättigt, mit hohem Penetrationgrad in urbanen und suburbanen Gebieten (über 90 % Haushalte mit Breitband), aber Lücken auf dem Land.
Meine Einschätzung: Das Risiko, dass Satelliten-Internet-Anbieter wie Starlink (SpaceX), Amazon Kuiper oder Viasat in den nächsten 10 Jahren (bis 2035) eine ernsthafte Konkurrenz für die breite Masse (nicht nur Nischen) darstellen, ist mittel-niedrig (ca. 20-30 % Wahrscheinlichkeit für signifikante Disruption). Sie werden den Markt ergänzen und in ländlichen Regionen Marktanteile erobern (bis zu 20-30 % dort), aber den Kernmarkt (städtisch/suburban, ca. 80 % der US-Haushalte) nicht massiv bedrohen. Technisch und preislich sind sie für Massenadoption noch nicht ausgereift – vor allem durch Latenz, Kapazitätsgrenzen und höhere Kosten. Allerdings sinken Barrieren rasch, und Partnerschaften (z. B. T-Mobile mit Starlink) mildern das Risiko für etablierte Player. Ich begründe das Schritt für Schritt, basierend auf aktuellen Daten (Stand Oktober 2025).
1. Technische Machbarkeit: Fortschritte, aber Grenzen für Massenmarkt
Satelliten-Internet basiert auf zwei Typen: GEO-Satelliten (hohe Umlaufbahn, z. B. Viasat) mit hoher Latenz (500-700 ms) und LEO-Satelliten (niedrige Umlaufbahn, z. B. Starlink/Kuiper) mit besserer Latenz (20-50 ms). LEO ist der Game-Changer, da es fiberähnliche Geschwindigkeiten ermöglicht, aber Skalierbarkeit für dichte Populationen ist herausfordernd.
- Starlink (LEO, SpaceX): Ca. 7.000 Satelliten im Orbit (2025), plant 42.000. Median-Download: 105 Mbps (Q1 2025, doppelt so schnell wie 2022). Latenz: 20-50 ms – gut für Streaming/Zoom, aber spürbar schlechter als Fiber (1-5 ms) für Gaming oder Echtzeit-Anwendungen (z. B. Cloud-Computing). Kapazität: In ländlichen Gebieten exzellent (bis 500 Mbps), aber in Städten begrenzt durch Spektrumknappheit und Interferenzen – Netzwerke "verstopfen" bei hoher Dichte (z. B. >100 User/km²). Wetterempfindlich (Regenfade bis 20 % Ausfälle).
- Amazon Kuiper (LEO): Ca. 150 Satelliten im Orbit (Oktober 2025), erste Launches 2025 via SpaceX/ULA. Service-Start USA: Früh 2026, mit Fokus auf 100-400 Mbps und 30-50 ms Latenz. FCC-Deadline: Hälfte der 3.236 Satelliten bis Juli 2026. Potenzial für Integration mit AWS (Cloud-Synergien), aber noch im Aufbau – keine Massenabdeckung vor 2027.
- Viasat (GEO/LEO-Hybrid): Ca. 1-2 Mio. Abonnenten global (weniger in USA), Fokus auf Flugzeuge/Schiffe. ViaSat-3 F2 Launch: Oktober 2025, verbessert Kapazität auf 78 Mbps Download (75. Perzentil), aber Upload rückläufig (1 Mbps) und Latenz hoch (600 ms). Nicht wettbewerbsfähig zu LEO für Massenmarkt.
Technische Begründung für Massenadoption: LEO reduziert Latenz durch kürzere Distanzen (550 km vs. 36.000 km GEO), aber die Physik limitiert: Jeder Satellit deckt nur ~1.000 km² ab, und Handover zwischen Satelliten verursacht Mikro-Unterbrechungen (1-2 ms). In städtischen Gebieten (hohe User-Dichte) bräuchte man 10x mehr Satelliten für vergleichbare Kapazität wie Fiber (unendlich skalierbar). Prognosen: Bis 2030 nur 5-10 % US-Marktanteil für Satelliten, hauptsächlich rural. Für breite Masse (z. B. 100 Mio. Haushalte) fehlt die Skalierbarkeit – es sei denn, Quanten-Computing oder Spektrum-Erweiterungen (z. B. Ka-Band) brechen durch.
2. Preisliche Machbarkeit: Günstiger werdend, aber noch Premium
Satelliten sind teurer durch Hardware (Antenne) und Betrieb (Satellitenwartung).
|Anbieter
|Monatsgebühr (Standardplan, USD)
|Equipment-Kosten (einmalig, USD)
|Typische Geschwindigkeit (Mbps)
|Latenz (ms)
|Verfügbarkeit
|Starlink
|120 (Residential)
|599 (Dish)
|100-220
|20-50
|100 % USA (rural-fokussiert)
|Kuiper (geplant)
|80-100 (Startpreis)
|400-500
|100-400
|30-50
|Ab 2026, rural/urban
|Viasat
|100-150
|300-500
|50-100
|500-700
|Rural, begrenzt
|Fiber (z. B. Verizon Fios)
|50-80
|0-100
|300-1000+
|1-5
|Urban/suburban (70 % Abdeckung)
|Kabel (z. B. Comcast)
|60-100
|0-50
|200-1200
|10-20
|Suburban (80 % Abdeckung)
Begründung: Starlink-Kosten sinken (von 150 USD/Monat 2023), aber Equipment amortisiert sich erst nach 2-3 Jahren – unattraktiv für preissensible Massenkunden. Fiber/Kabel sind skalierbar günstiger (keine Satellitenstarts). Bis 2030: Preise könnten auf 50-70 USD sinken durch Skaleneffekte, aber regulatorische Hürden (FCC-Subventionen für rural) halten es nischig.
3. Marktentwicklung und Prognosen
- Aktueller Stand: Starlink hat ~2 Mio. US-Abonnenten (Juli 2025, +40 % YoY), global 7 Mio. Kuiper: 0 Abonnenten, Viasat: <1 Mio. US. Gesamter US-Satelliten-Markt: ~5-7 Mio. Haushalte (vs. 130 Mio. total Broadband).
- Prognose bis 2030: US-Markt wächst von 2,7 Mrd. USD (2024) auf 5,5 Mrd. USD (CAGR 12 %). Global: 14-33 Mrd. USD. Starlink dominiert (70 % Share), aber insgesamt <10 % des US-Breitbandmarkts (ca. 200 Mrd. USD). Disruption: Stark rural (wo Telcos schwach sind), minimal urban.
4. Risikobewertung für das Oligopol
- Kurzfristig (bis 2027): Niedrig (10 %). Starlink erobert rural Nischen, aber Telcos kontern mit FWA (5G-Heim-Broadband, z. B. TMUS) und Partnerschaften (TMUS-Starlink-JV für Direct-to-Handset).
- Mittelfristig (bis 2030): Mittel (20-30 %). Kuiper könnte Amazon-Ökosystem (Prime/Cloud) nutzen, um 5-10 Mio. US-Kunden zu gewinnen. Risiko für Tower-REITs (z. B. American Tower) höher als für Telcos.
- Langfristig (bis 2035): Mittel-niedrig. Klimawandel (mehr Extremwetter) und Urbanisierung begünstigen Fiber. Regulatorisch: FCC priorisiert Fiber-Subventionen (BEAD-Programm, 42 Mrd. USD). Oligopol schützt durch Spektrum-Kontrolle und Bundling (TV+Internet).
Investitionsimplikationen: Für VZ/TMUS/T: Leicht negatives Risiko (5-10 % EPS-Druck rural), aber Diversifikation (z. B. AT&T-WarnerMedia) puffert. Kaufe bei Dips, wenn P/E <15. Starlink-Aktie (via SpaceX, nicht börslich) ist riskanter – hohes Wachstum, aber regulatorische Hürden.
Falls du tiefer in Szenarien (z. B. Sensitivitätsanalyse) oder spezifische Aktien eintauchen möchtest, lass es mich wissen!