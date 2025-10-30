Da das Thema Internet via Satellit immer wieder ein Thema ist, habe ich versucht, dahingehend das Wettbewerbsrisiko etwas einschätzen zu lassen.





Ich habe bezüglich des amerikanischen Oligopols der US basierten Telefongesellschaften und Kabelnetzbetreiber via KI Anfrage das Burggrabenrisiko für das dortige Oligopol im Kontext Internet via Satellit und dazu notwendige Informationen zusammentragen lassen.





Ich denke, das dürfte Großteils auch für die Telekom gelten, für TMUS, die zum US Markt gehört sowieso.





Falls es jemanden interessiert, hier die Antwort:





Analyse des Risikos: Satelliten-Internet als Konkurrenz für US-Telekom-Oligopol

Vielen Dank für deine detaillierte Frage! Als Investitionsrisikoanalyse für Aktien wie Verizon (VZ), T-Mobile US (TMUS) oder AT&T (T) ist das ein hochaktuelles Thema, da der US-Breitbandmarkt tatsächlich ein Oligopol darstellt – dominiert von Kabelbetreibern (z. B. Comcast, Charter) und Telcos mit Fokus auf Fiber- und 5G-Fixed-Wireless-Access (FWA). Der Markt ist gesättigt, mit hohem Penetrationgrad in urbanen und suburbanen Gebieten (über 90 % Haushalte mit Breitband), aber Lücken auf dem Land.

Meine Einschätzung: Das Risiko, dass Satelliten-Internet-Anbieter wie Starlink (SpaceX), Amazon Kuiper oder Viasat in den nächsten 10 Jahren (bis 2035) eine ernsthafte Konkurrenz für die breite Masse (nicht nur Nischen) darstellen, ist mittel-niedrig (ca. 20-30 % Wahrscheinlichkeit für signifikante Disruption). Sie werden den Markt ergänzen und in ländlichen Regionen Marktanteile erobern (bis zu 20-30 % dort), aber den Kernmarkt (städtisch/suburban, ca. 80 % der US-Haushalte) nicht massiv bedrohen. Technisch und preislich sind sie für Massenadoption noch nicht ausgereift – vor allem durch Latenz, Kapazitätsgrenzen und höhere Kosten. Allerdings sinken Barrieren rasch, und Partnerschaften (z. B. T-Mobile mit Starlink) mildern das Risiko für etablierte Player. Ich begründe das Schritt für Schritt, basierend auf aktuellen Daten (Stand Oktober 2025).

1. Technische Machbarkeit: Fortschritte, aber Grenzen für Massenmarkt

Satelliten-Internet basiert auf zwei Typen: GEO-Satelliten (hohe Umlaufbahn, z. B. Viasat) mit hoher Latenz (500-700 ms) und LEO-Satelliten (niedrige Umlaufbahn, z. B. Starlink/Kuiper) mit besserer Latenz (20-50 ms). LEO ist der Game-Changer, da es fiberähnliche Geschwindigkeiten ermöglicht, aber Skalierbarkeit für dichte Populationen ist herausfordernd.

Starlink (LEO, SpaceX): Ca. 7.000 Satelliten im Orbit (2025), plant 42.000. Median-Download: 105 Mbps (Q1 2025, doppelt so schnell wie 2022). Latenz: 20-50 ms – gut für Streaming/Zoom, aber spürbar schlechter als Fiber (1-5 ms) für Gaming oder Echtzeit-Anwendungen (z. B. Cloud-Computing). Kapazität: In ländlichen Gebieten exzellent (bis 500 Mbps), aber in Städten begrenzt durch Spektrumknappheit und Interferenzen – Netzwerke "verstopfen" bei hoher Dichte (z. B. >100 User/km²). Wetterempfindlich (Regenfade bis 20 % Ausfälle). Amazon Kuiper (LEO): Ca. 150 Satelliten im Orbit (Oktober 2025), erste Launches 2025 via SpaceX/ULA. Service-Start USA: Früh 2026, mit Fokus auf 100-400 Mbps und 30-50 ms Latenz. FCC-Deadline: Hälfte der 3.236 Satelliten bis Juli 2026. Potenzial für Integration mit AWS (Cloud-Synergien), aber noch im Aufbau – keine Massenabdeckung vor 2027. Viasat (GEO/LEO-Hybrid): Ca. 1-2 Mio. Abonnenten global (weniger in USA), Fokus auf Flugzeuge/Schiffe. ViaSat-3 F2 Launch: Oktober 2025, verbessert Kapazität auf 78 Mbps Download (75. Perzentil), aber Upload rückläufig (1 Mbps) und Latenz hoch (600 ms). Nicht wettbewerbsfähig zu LEO für Massenmarkt.

Technische Begründung für Massenadoption: LEO reduziert Latenz durch kürzere Distanzen (550 km vs. 36.000 km GEO), aber die Physik limitiert: Jeder Satellit deckt nur ~1.000 km² ab, und Handover zwischen Satelliten verursacht Mikro-Unterbrechungen (1-2 ms). In städtischen Gebieten (hohe User-Dichte) bräuchte man 10x mehr Satelliten für vergleichbare Kapazität wie Fiber (unendlich skalierbar). Prognosen: Bis 2030 nur 5-10 % US-Marktanteil für Satelliten, hauptsächlich rural. Für breite Masse (z. B. 100 Mio. Haushalte) fehlt die Skalierbarkeit – es sei denn, Quanten-Computing oder Spektrum-Erweiterungen (z. B. Ka-Band) brechen durch.

2. Preisliche Machbarkeit: Günstiger werdend, aber noch Premium

Satelliten sind teurer durch Hardware (Antenne) und Betrieb (Satellitenwartung).





Anbieter Monatsgebühr (Standardplan, USD) Equipment-Kosten (einmalig, USD) Typische Geschwindigkeit (Mbps) Latenz (ms) Verfügbarkeit Starlink 120 (Residential) 599 (Dish) 100-220 20-50 100 % USA (rural-fokussiert) Kuiper (geplant) 80-100 (Startpreis) 400-500 100-400 30-50 Ab 2026, rural/urban Viasat 100-150 300-500 50-100 500-700 Rural, begrenzt Fiber (z. B. Verizon Fios) 50-80 0-100 300-1000+ 1-5 Urban/suburban (70 % Abdeckung) Kabel (z. B. Comcast) 60-100 0-50 200-1200 10-20 Suburban (80 % Abdeckung)

Begründung: Starlink-Kosten sinken (von 150 USD/Monat 2023), aber Equipment amortisiert sich erst nach 2-3 Jahren – unattraktiv für preissensible Massenkunden. Fiber/Kabel sind skalierbar günstiger (keine Satellitenstarts). Bis 2030: Preise könnten auf 50-70 USD sinken durch Skaleneffekte, aber regulatorische Hürden (FCC-Subventionen für rural) halten es nischig.

3. Marktentwicklung und Prognosen

Aktueller Stand: Starlink hat ~2 Mio. US-Abonnenten (Juli 2025, +40 % YoY), global 7 Mio. Kuiper: 0 Abonnenten, Viasat: <1 Mio. US. Gesamter US-Satelliten-Markt: ~5-7 Mio. Haushalte (vs. 130 Mio. total Broadband). Prognose bis 2030: US-Markt wächst von 2,7 Mrd. USD (2024) auf 5,5 Mrd. USD (CAGR 12 %). Global: 14-33 Mrd. USD. Starlink dominiert (70 % Share), aber insgesamt <10 % des US-Breitbandmarkts (ca. 200 Mrd. USD). Disruption: Stark rural (wo Telcos schwach sind), minimal urban.

4. Risikobewertung für das Oligopol

Kurzfristig (bis 2027): Niedrig (10 %). Starlink erobert rural Nischen, aber Telcos kontern mit FWA (5G-Heim-Broadband, z. B. TMUS) und Partnerschaften (TMUS-Starlink-JV für Direct-to-Handset). Mittelfristig (bis 2030): Mittel (20-30 %). Kuiper könnte Amazon-Ökosystem (Prime/Cloud) nutzen, um 5-10 Mio. US-Kunden zu gewinnen. Risiko für Tower-REITs (z. B. American Tower) höher als für Telcos. Langfristig (bis 2035): Mittel-niedrig. Klimawandel (mehr Extremwetter) und Urbanisierung begünstigen Fiber. Regulatorisch: FCC priorisiert Fiber-Subventionen (BEAD-Programm, 42 Mrd. USD). Oligopol schützt durch Spektrum-Kontrolle und Bundling (TV+Internet).

Investitionsimplikationen: Für VZ/TMUS/T: Leicht negatives Risiko (5-10 % EPS-Druck rural), aber Diversifikation (z. B. AT&T-WarnerMedia) puffert. Kaufe bei Dips, wenn P/E <15. Starlink-Aktie (via SpaceX, nicht börslich) ist riskanter – hohes Wachstum, aber regulatorische Hürden.

Falls du tiefer in Szenarien (z. B. Sensitivitätsanalyse) oder spezifische Aktien eintauchen möchtest, lass es mich wissen!