Grünen Co-Chefin Brantner, Tim Höttges (Deutsche Telekom) und Rolf Schumann (Schwarz Digits) (FOTO)

    Berlin (ots) - Am 16. und 17. September 2026 wird Berlin erneut zum Treffpunkt
    der europäischen KI-Community: Das BIG BANG KI FESTIVAL 2026 findet wieder in
    der Hauptstadt, aber erstmals in der STATION Berlin statt. Erwartet werden im
    kommenden Jahr mehr als 11.000 Teilnehmende aus Politik, Wirtschaft, Tech,
    Wissenschaft und Medien. Als erste Gäste im Lineup für 2026 haben unter anderem
    Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung,
    Carsten Schneider, Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und
    nukleare Sicherheit, Schwarz-Digits-Co-CEO Rolf Schumann, Grünen-Co-Chefin Dr.
    Franziska Brantner, der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff, Tim Höttges,
    CEO der Deutschen Telekom AG sowie Prof. Dr. Christoph Straub,
    Vorstandsvorsitzender der Barmer zugesagt. Weitere Speakerinnen und Speaker
    werden in den kommenden Wochen und Monaten bekanntgegeben.

    "Wer die Zukunft der Wirtschaft gestalten will, muss Künstliche Intelligenz
    nicht diskutieren, sondern in die Umsetzung bringen. Beim BIG BANG KI FESTIVAL
    treffen genau die Menschen aufeinander, die das tun - Top-Entscheiderinnen und
    Entscheider, Innovatorinnen und Innovatoren sowie einflussreiche Menschen aus
    der Finanzbranche und der Politik. Wir sind der Katalysator für echtes Handeln",
    sagt Festival Host Jens de Buhr.

    Neu 2026: United AI of Europe

    Mit "United AI of Europe" startet 2026 eine Initiative, die führende europäische
    KI-Events vernetzt. Erster Partner des BIG BANG KI FESTIVALS 2026 ist der AI
    Action Summit - der zentrale Aktionsgipfel für Künstliche Intelligenz in Paris,
    initiiert von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Botschaft, die von
    dieser Kooperation ausgeht, lautet: Europa will seine KI-Agenda selbst
    definieren - technologisch, wirtschaftlich und regulatorisch.

    KI-Event weiter auf Wachstumskurs

    Nach dem erfolgreichen Event in diesem Herbst mit über 8.500 Gästen, mehr als
    450 Speakerinnen und Speakern auf sechs Bühnen sowie prominenten Medienpartnern
    wie ntv, FOCUS MONEY, Klassik Radio, Business Punk und DUP UNTERNEHMER soll das
    Festival im nächsten Jahr in einer neuen Location weiter wachsen. Das limitierte
    Super Early Bird Ticket
    (https://tickets.infield.live/checkout/big-bang-ki-festival-tlsj2i?) für das BIG
    BANG KI FESTIVAL 2026 ist noch für 249,- statt 400,- Euro erhältlich.

    Veranstalter und Hosts

    Das BIG BANG KI FESTIVAL wird seit 2021 von DUP UNTERNEHMER veranstaltet. Die
    Medienmarke erreicht rund 3,5 Millionen Menschen über Online, Mobile, Print und
    Social Media. DUP UNTERNEHMER vernetzt Entscheiderinnen und Entscheider aus
    Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Tech rund um die großen Zukunftsfragen.

    Zu den Hosts des Festivals zählen Jens de Buhr, Verleger der DUP UNTERNEHMER
    Medien; Ayse Mese, CEO der JDB Holding GmbH und CEO der DUP MEDIA GmbH; Prof.
    Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor a. D. der Universitätsmedizin Essen;
    Achim Berg, IT-Manager, Digitalisierungsexperte und ehemaliger Bitkom-Präsident;
    Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D.; sowie Prof. Dr. David
    Matusiewicz, Dekan und Institutsdirektor an der FOM Hochschule. Gemeinsam
    repräsentieren sie das Netzwerk aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und
    Gesundheitswesen, welches das Festival trägt.

    Tickets und weitere Informationen: http://www.bigbangfestival.de

