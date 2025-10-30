Erwerbstätigkeit im September 2025 saisonbereinigt leicht gesunken

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, September 2025



0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)



+0,3 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)



-0,1 % zum Vorjahresmonat





Im September 2025 waren rund 45,9 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland(Inländerkonzept) erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des StatistischenBundesamtes (Destatis) ging die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigtleicht gegenüber dem Vormonat zurück (-21 000 Personen; 0,0 %). Dies war derfünfte Rückgang in Folge, denn von Mai bis August 2025 war die Erwerbstätigkeitebenfalls um durchschnittlich je 15 000 Personen gegenüber dem Vormonatzurückgegangen.Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im September 2025gegenüber August 2025 mit Beginn der Herbstbelebung um 150 000 Personen (+0,3%). Der saisonal übliche Anstieg der Erwerbstätigenzahl fiel damit merklichschwächer aus als im September-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (+196 000Personen).Erwerbstätigenzahl im September 2025 leicht unter VorjahresniveauIm Vorjahresvergleich gegenüber September 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigenim September 2025 um 46 000 Personen (-0,1 %). Der seit Mai 2025 auf demArbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich setzte sich somitfort.Erwerbstätigenzahl im 3. Quartal 2025 saisonbereinigt 0,1 % niedriger als imVorquartalIm Durchschnitt des 3. Quartals 2025 gab es nach vorläufigen Berechnungen rund46,0 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept). ImVergleich zum Vorquartal sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 41000 Personen (-0,1 %). Ausführliche Ergebnisse zum 3. Quartal 2025 erscheinen am18. November 2025.Bereinigte Erwerbslosenquote steigt im September 2025 auf 3,9 %Im September 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,84Millionen Personen erwerbslos. Das waren 425 000 Personen oder 30,1 % mehr alsim September 2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 4,1 % und zeigte damit imVergleich zum Vorjahresmonat einen starken Anstieg um 0,9 Prozentpunkte(September 2024: 3,2 %).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl imSeptember 2025 mit 1,71 Millionen Personen um 15 000 Personen über dem VormonatAugust (+0,9 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote stieg auf 3,9 % (August 2025:3,8 %).Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht dersaisonbereinigte Vergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hierauslässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der