    Erwerbstätigkeit im September 2025 saisonbereinigt leicht gesunken

    WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, September 2025

    0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)

    +0,3 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)

    -0,1 % zum Vorjahresmonat

    Im September 2025 waren rund 45,9 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland
    (Inländerkonzept) erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen
    Bundesamtes (Destatis) ging die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt
    leicht gegenüber dem Vormonat zurück (-21 000 Personen; 0,0 %). Dies war der
    fünfte Rückgang in Folge, denn von Mai bis August 2025 war die Erwerbstätigkeit
    ebenfalls um durchschnittlich je 15 000 Personen gegenüber dem Vormonat
    zurückgegangen.

    Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im September 2025
    gegenüber August 2025 mit Beginn der Herbstbelebung um 150 000 Personen (+0,3
    %). Der saisonal übliche Anstieg der Erwerbstätigenzahl fiel damit merklich
    schwächer aus als im September-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (+196 000
    Personen).

    Erwerbstätigenzahl im September 2025 leicht unter Vorjahresniveau

    Im Vorjahresvergleich gegenüber September 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen
    im September 2025 um 46 000 Personen (-0,1 %). Der seit Mai 2025 auf dem
    Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich setzte sich somit
    fort.

    Erwerbstätigenzahl im 3. Quartal 2025 saisonbereinigt 0,1 % niedriger als im
    Vorquartal

    Im Durchschnitt des 3. Quartals 2025 gab es nach vorläufigen Berechnungen rund
    46,0 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept). Im
    Vergleich zum Vorquartal sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 41
    000 Personen (-0,1 %). Ausführliche Ergebnisse zum 3. Quartal 2025 erscheinen am
    18. November 2025.

    Bereinigte Erwerbslosenquote steigt im September 2025 auf 3,9 %

    Im September 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,84
    Millionen Personen erwerbslos. Das waren 425 000 Personen oder 30,1 % mehr als
    im September 2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 4,1 % und zeigte damit im
    Vergleich zum Vorjahresmonat einen starken Anstieg um 0,9 Prozentpunkte
    (September 2024: 3,2 %).

    Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im
    September 2025 mit 1,71 Millionen Personen um 15 000 Personen über dem Vormonat
    August (+0,9 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote stieg auf 3,9 % (August 2025:
    3,8 %).

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    saisonbereinigte Vergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus
    lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
