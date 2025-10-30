Erwerbstätigkeit im September 2025 saisonbereinigt leicht gesunken
WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, September 2025
Im September 2025 waren rund 45,9 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland
(Inländerkonzept) erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen
Bundesamtes (Destatis) ging die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt
leicht gegenüber dem Vormonat zurück (-21 000 Personen; 0,0 %). Dies war der
fünfte Rückgang in Folge, denn von Mai bis August 2025 war die Erwerbstätigkeit
ebenfalls um durchschnittlich je 15 000 Personen gegenüber dem Vormonat
zurückgegangen.
Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im September 2025
gegenüber August 2025 mit Beginn der Herbstbelebung um 150 000 Personen (+0,3
%). Der saisonal übliche Anstieg der Erwerbstätigenzahl fiel damit merklich
schwächer aus als im September-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (+196 000
Personen).
Erwerbstätigenzahl im September 2025 leicht unter Vorjahresniveau
Im Vorjahresvergleich gegenüber September 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen
im September 2025 um 46 000 Personen (-0,1 %). Der seit Mai 2025 auf dem
Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich setzte sich somit
fort.
Erwerbstätigenzahl im 3. Quartal 2025 saisonbereinigt 0,1 % niedriger als im
Vorquartal
Im Durchschnitt des 3. Quartals 2025 gab es nach vorläufigen Berechnungen rund
46,0 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept). Im
Vergleich zum Vorquartal sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 41
000 Personen (-0,1 %). Ausführliche Ergebnisse zum 3. Quartal 2025 erscheinen am
18. November 2025.
Bereinigte Erwerbslosenquote steigt im September 2025 auf 3,9 %
Im September 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,84
Millionen Personen erwerbslos. Das waren 425 000 Personen oder 30,1 % mehr als
im September 2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 4,1 % und zeigte damit im
Vergleich zum Vorjahresmonat einen starken Anstieg um 0,9 Prozentpunkte
(September 2024: 3,2 %).
Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im
September 2025 mit 1,71 Millionen Personen um 15 000 Personen über dem Vormonat
August (+0,9 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote stieg auf 3,9 % (August 2025:
3,8 %).
Methodische Hinweise:
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
saisonbereinigte Vergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus
lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
