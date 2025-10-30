Weltmännertag
Sterblichkeit von Männern in allen Altersgruppen höher als von Frauen
WIESBADEN (ots) -
- Frauen haben um knapp fünf Jahre höhere Lebenserwartung
- Unter den Haupttodesursachen bei Männern sind Herzkrankheiten, Krebs,
Verletzungen und Vergiftungen
- Psychische oder Verhaltensstörungen durch Alkohol bei Männern fast dreimal so
häufig wie bei Frauen im Krankenhaus behandelt
Ziel des Weltmännertags am 3. November ist, dass sich Männer intensiv mit ihrer
Gesundheit auseinandersetzen: Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigen
sich unter anderem bei der Sterblichkeit und der durchschnittlichen
Lebenserwartung, bei spezifischen Todesursachen sowie bei unterschiedlich häufig
gestellten Diagnosen bei Krankenhausbehandlungen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, war die Sterberate der Männer im Jahr 2024 in allen
Altersgruppen höher als die der Frauen. Bei 15- bis 34-Jährigen war die
Sterblichkeit von Männern im Jahr 2024 mehr als doppelt so hoch wie die der
Frauen. In den Altersgruppen zwischen 35 und 84 Jahren lag sie um 50 bis 85 %
über der Sterblichkeit der Frauen.
Frauen haben um knapp fünf Jahre höhere Lebenserwartung als Männer
Die erhöhte Sterblichkeit von Männern im Jahr 2024 schlägt sich in einer
geringeren Lebenserwartung nieder. Die durchschnittliche Lebenserwartung von
Männern bei Geburt lag nach den Ergebnissen der aktuellen Sterbetafel 2022/24 um
4,7 Jahre niedriger als bei Frauen. Bei Männern betrug sie 78,5 Jahre, bei
Frauen 83,2 Jahre. Binnen 20 Jahren ist die Lebenserwartung von Männern
(2002/04: 75,9 Jahre) um 2,6 und von Frauen (2002/04: 81,6 Jahre) um 1,6 Jahre
gestiegen. Die Differenz zwischen den Geschlechtern hat in diesem Zeitraum um
ein Jahr abgenommen. Als maßgebliche Gründe für die steigende Lebenserwartung
gelten gestiegener Wohlstand und eine verbesserte gesundheitliche Versorgung.
Unter den Haupttodesursachen bei Männern: Herzkrankheiten, Krebs, Verletzungen
und Vergiftungen
Die spezifischen Hauptursachen, die zum Tod führen, sind bei Männern häufig
andere als bei Frauen. Herzkrankheiten, Krebserkrankungen sowie Verletzungen,
Vergiftungen und andere äußere Ursachen waren im Jahr 2024 unter den
Haupttodesursachen bei Männern. 65 435 Männer starben an ischämischen
Herzkrankheiten (Durchblutungsstörungen des Herzens), bei Frauen waren es 48 038
Sterbefälle. Darunter führten Herzinfarkte bei Männern (24 875 Sterbefälle)
häufiger als bei Frauen (16 383 Sterbefälle) zum Tod.
Die häufigsten Sterbefälle durch Krebs bei Männern verursachten im Jahr 2024
Lungen-, Prostata- und Darmkrebs. An Lungen- sowie Darmkrebs starben Männer
