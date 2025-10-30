Sterblichkeit von Männern in allen Altersgruppen höher als von Frauen

WIESBADEN (ots) -



- Frauen haben um knapp fünf Jahre höhere Lebenserwartung

- Unter den Haupttodesursachen bei Männern sind Herzkrankheiten, Krebs,

Verletzungen und Vergiftungen

- Psychische oder Verhaltensstörungen durch Alkohol bei Männern fast dreimal so

häufig wie bei Frauen im Krankenhaus behandelt



Ziel des Weltmännertags am 3. November ist, dass sich Männer intensiv mit ihrer

Gesundheit auseinandersetzen: Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigen

sich unter anderem bei der Sterblichkeit und der durchschnittlichen

Lebenserwartung, bei spezifischen Todesursachen sowie bei unterschiedlich häufig

gestellten Diagnosen bei Krankenhausbehandlungen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, war die Sterberate der Männer im Jahr 2024 in allen

Altersgruppen höher als die der Frauen. Bei 15- bis 34-Jährigen war die

Sterblichkeit von Männern im Jahr 2024 mehr als doppelt so hoch wie die der

Frauen. In den Altersgruppen zwischen 35 und 84 Jahren lag sie um 50 bis 85 %

über der Sterblichkeit der Frauen.









Die erhöhte Sterblichkeit von Männern im Jahr 2024 schlägt sich in einer

geringeren Lebenserwartung nieder. Die durchschnittliche Lebenserwartung von

Männern bei Geburt lag nach den Ergebnissen der aktuellen Sterbetafel 2022/24 um

4,7 Jahre niedriger als bei Frauen. Bei Männern betrug sie 78,5 Jahre, bei

Frauen 83,2 Jahre. Binnen 20 Jahren ist die Lebenserwartung von Männern

(2002/04: 75,9 Jahre) um 2,6 und von Frauen (2002/04: 81,6 Jahre) um 1,6 Jahre

gestiegen. Die Differenz zwischen den Geschlechtern hat in diesem Zeitraum um

ein Jahr abgenommen. Als maßgebliche Gründe für die steigende Lebenserwartung

gelten gestiegener Wohlstand und eine verbesserte gesundheitliche Versorgung.



Unter den Haupttodesursachen bei Männern: Herzkrankheiten, Krebs, Verletzungen

und Vergiftungen



Die spezifischen Hauptursachen, die zum Tod führen, sind bei Männern häufig

andere als bei Frauen. Herzkrankheiten, Krebserkrankungen sowie Verletzungen,

Vergiftungen und andere äußere Ursachen waren im Jahr 2024 unter den

Haupttodesursachen bei Männern. 65 435 Männer starben an ischämischen

Herzkrankheiten (Durchblutungsstörungen des Herzens), bei Frauen waren es 48 038

Sterbefälle. Darunter führten Herzinfarkte bei Männern (24 875 Sterbefälle)

häufiger als bei Frauen (16 383 Sterbefälle) zum Tod.



Die häufigsten Sterbefälle durch Krebs bei Männern verursachten im Jahr 2024

Lungen-, Prostata- und Darmkrebs. An Lungen- sowie Darmkrebs starben Männer Seite 1 von 2 Seite 2 ►





