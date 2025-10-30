    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Sterblichkeit von Männern in allen Altersgruppen höher als von Frauen

    WIESBADEN (ots) -

    - Frauen haben um knapp fünf Jahre höhere Lebenserwartung
    - Unter den Haupttodesursachen bei Männern sind Herzkrankheiten, Krebs,
    Verletzungen und Vergiftungen
    - Psychische oder Verhaltensstörungen durch Alkohol bei Männern fast dreimal so
    häufig wie bei Frauen im Krankenhaus behandelt

    Ziel des Weltmännertags am 3. November ist, dass sich Männer intensiv mit ihrer
    Gesundheit auseinandersetzen: Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigen
    sich unter anderem bei der Sterblichkeit und der durchschnittlichen
    Lebenserwartung, bei spezifischen Todesursachen sowie bei unterschiedlich häufig
    gestellten Diagnosen bei Krankenhausbehandlungen. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) mitteilt, war die Sterberate der Männer im Jahr 2024 in allen
    Altersgruppen höher als die der Frauen. Bei 15- bis 34-Jährigen war die
    Sterblichkeit von Männern im Jahr 2024 mehr als doppelt so hoch wie die der
    Frauen. In den Altersgruppen zwischen 35 und 84 Jahren lag sie um 50 bis 85 %
    über der Sterblichkeit der Frauen.

    Frauen haben um knapp fünf Jahre höhere Lebenserwartung als Männer

    Die erhöhte Sterblichkeit von Männern im Jahr 2024 schlägt sich in einer
    geringeren Lebenserwartung nieder. Die durchschnittliche Lebenserwartung von
    Männern bei Geburt lag nach den Ergebnissen der aktuellen Sterbetafel 2022/24 um
    4,7 Jahre niedriger als bei Frauen. Bei Männern betrug sie 78,5 Jahre, bei
    Frauen 83,2 Jahre. Binnen 20 Jahren ist die Lebenserwartung von Männern
    (2002/04: 75,9 Jahre) um 2,6 und von Frauen (2002/04: 81,6 Jahre) um 1,6 Jahre
    gestiegen. Die Differenz zwischen den Geschlechtern hat in diesem Zeitraum um
    ein Jahr abgenommen. Als maßgebliche Gründe für die steigende Lebenserwartung
    gelten gestiegener Wohlstand und eine verbesserte gesundheitliche Versorgung.

    Unter den Haupttodesursachen bei Männern: Herzkrankheiten, Krebs, Verletzungen
    und Vergiftungen

    Die spezifischen Hauptursachen, die zum Tod führen, sind bei Männern häufig
    andere als bei Frauen. Herzkrankheiten, Krebserkrankungen sowie Verletzungen,
    Vergiftungen und andere äußere Ursachen waren im Jahr 2024 unter den
    Haupttodesursachen bei Männern. 65 435 Männer starben an ischämischen
    Herzkrankheiten (Durchblutungsstörungen des Herzens), bei Frauen waren es 48 038
    Sterbefälle. Darunter führten Herzinfarkte bei Männern (24 875 Sterbefälle)
    häufiger als bei Frauen (16 383 Sterbefälle) zum Tod.

    Die häufigsten Sterbefälle durch Krebs bei Männern verursachten im Jahr 2024
    Lungen-, Prostata- und Darmkrebs. An Lungen- sowie Darmkrebs starben Männer
