JEFFERIES stuft Puma SE auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. James Grzinic schrieb am Donnerstag in seinem ersten Kommentar, dass die Erwartungen im dritten Quartal weitgehend erfüllt worden seien. Die strategische Neuausrichtung des Sportartikelherstellers beinhalte das Ziel, diesen wieder unter die Top 3 der globalen Marken zu bringen - mit Marktanteilsgewinnen und einer gesunden Gewinnentwicklung. Der Weg dazu sei aber unsicher./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 20,22EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 22
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
