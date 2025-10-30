JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe ein weiteres wachstums- und margenseitig beruhigendes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Dazu kämen der nach oben hin eingeengte Ausblick auf 2025 und die zuversichtlichen Aussagen zu 2026./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 99,15EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 146

Kursziel alt: 146

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 146,00 € , was eine Steigerung von +47,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer