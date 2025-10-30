JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe ein weiteres wachstums- und margenseitig beruhigendes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Dazu kämen der nach oben hin eingeengte Ausblick auf 2025 und die zuversichtlichen Aussagen zu 2026./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 99,15EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 146
Kursziel alt: 146
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
