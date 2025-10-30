MS Industrie AG: MS XTEC sichert sich neue Branchenaufträge!
MS XTEC beeindruckt mit neuen Aufträgen und strategischem Wachstum, gestützt durch innovative Technologien und zukunftsweisende Marktstrategien.
Foto: adobe.stock.com
- Die Tochtergesellschaft MS XTEC der MS Industrie AG hat im dritten Quartal Aufträge aus neuen Branchen, einschließlich Defense, gewonnen.
- Die Erfolge stammen von der im letzten Jahr gegründeten Einheit „Business Development“, die neue Märkte erschließen soll.
- MS XTEC überzeugt durch flexible Automatisierung und vollständige Datenerfassung, was hohe Prozesssicherheit und Transparenz gewährleistet.
- Der Vorstand erwartet ein kontinuierliches Umsatzwachstum, ohne dass zusätzliche Investitionen erforderlich sind.
- Der Jahresumsatz 2025 wird voraussichtlich zwischen 145 und 150 Millionen Euro liegen, mit stagnierenden Abrufen im Bestandsgeschäft in Europa und rückläufigen in den USA.
- Die MS Industrie AG plant ab 2026 ein Umsatzvolumen von über 150 Millionen Euro mit rund 400 Beschäftigten an zwei Produktionsstandorten.
Der Kurs von MS Industrie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,68 % im
Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4500EUR das entspricht einem Minus von -0,34 % seit der Veröffentlichung.
+5,04 %
0,00 %
-0,68 %
-5,84 %
+14,17 %
+13,73 %
+2,47 %
-66,54 %
-77,62 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
