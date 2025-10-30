    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Deutsche Wirtschaft stagniert im dritten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Wirtschaft stagniert im dritten Quartal.
    • BIP bleibt nach Frühjahrsminus unverändert.
    • Statistisches Bundesamt veröffentlicht vorläufige Daten.

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Nach dem Minus im Frühjahr stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal gemessen am Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitteilte./ben/als/DP/jsl



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

