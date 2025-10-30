JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 17,70 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe höhere Kosten mit einem starken Nettozinseinkommen aufgefangen, schrieb Inigo Vega am Donnerstag. Im dritten Quartal seien die Erwartungen weitgehend erfüllt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 17,21EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Inigo Vega
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17,70
Kursziel alt: 17,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Inigo Vega
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17,70
Kursziel alt: 17,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte