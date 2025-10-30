Cantourage Group: Starke Performance in Q3 2025 trotz regulatorischer Hürden
Cantourage steigert seinen Umsatz um 148 % auf 75 Mio. Euro und festigt seine Position im europäischen Medizinalcannabis-Markt, während es international expandiert und innovative Angebote entwickelt.
- Umsatzsteigerung von 148 % auf EUR 75 Mio. in den ersten neun Monaten 2025
- Cantourage festigt seine Position als führender Player im europäischen Medizinalcannabis-Markt trotz regulatorischer Herausforderungen
- Robuste Entwicklung in Deutschland im Bereich Cannabisblüten und Wirkstoffhandel
- Wachstum in internationalen Märkten, insbesondere in Großbritannien und Polen, sowie Vorbereitung auf Markteintritt in Spanien und Italien
- Weiterentwicklung des telemedizinischen Angebots und neuer Produktformate in Erwartung regulatorischer Veränderungen
- Cantourage wurde 2019 gegründet und bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität an, notiert seit 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses der Cantourage Group SE 30.06.2025, bei Cantourage Group ist am 31.10.2025.
