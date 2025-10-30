Cantourage Group: Starke Performance in Q3 2025 trotz regulatorischer Hürden

Umsatzsteigerung von 148 % auf EUR 75 Mio. in den ersten neun Monaten 2025

Cantourage festigt seine Position als führender Player im europäischen Medizinalcannabis-Markt trotz regulatorischer Herausforderungen

Robuste Entwicklung in Deutschland im Bereich Cannabisblüten und Wirkstoffhandel

Wachstum in internationalen Märkten, insbesondere in Großbritannien und Polen, sowie Vorbereitung auf Markteintritt in Spanien und Italien

Weiterentwicklung des telemedizinischen Angebots und neuer Produktformate in Erwartung regulatorischer Veränderungen

Cantourage wurde 2019 gegründet und bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität an, notiert seit 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses der Cantourage Group SE 30.06.2025, bei Cantourage Group ist am 31.10.2025.

Der Kurs von Cantourage Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,0800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,48 % im Minus.





