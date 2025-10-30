Powells Zinswarnung lässt Bitcoin & Ether abtauchen

Powell sagte nach der Zinssitzung, dass es im Offenmarktausschuss "stark unterschiedliche Ansichten" über den weiteren Kurs gebe. Es zeichne sich jedoch "eine wachsende Meinung ab, dass wir vielleicht zumindest einen Zyklus abwarten sollten". Die Fed hatte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4 Prozent gesenkt und dies als "Schritt in Richtung einer neutraleren Geldpolitik" bezeichnet. Eine weitere Senkung im Dezember sei "keine ausgemachte Sache – ganz im Gegenteil".

Nach der gestrigen Zinssenkung der US-Notenbank hat Jerome Powell signalisiert, dass dies vorerst die letzte Lockerung in diesem Jahr gewesen sein dürfte – und damit die Kryptomärkte unter Druck gesetzt. Bitcoin fiel in den vergangenen 24 Stunden 2,3 Prozent auf rund 110.350 US-Dollar, Ethereum verlor rund 2 Prozent auf gut 3.929 US-Dollar. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen sank um 1,8 Prozent.

Die Notenbank begründete den Schritt mit einer Abkühlung am US-Arbeitsmarkt, warnte aber zugleich vor anhaltendem Inflationsdruck, unter anderem durch höhere Zölle. Powell erklärte: "Die Risiken sind auf der Oberseite für die Inflation und auf der Unterseite für die Beschäftigung. Man kann nicht beides gleichzeitig mit einem einzigen Instrument erreichen."

Zugleich kündigte die Fed an, das sogenannte "quantitative Tightening" – also die Bilanzverkürzung – zum 1. Dezember zu beenden. Nach Reduzierungen um 2,2 Billionen US-Dollar sei der Punkt "reichlicher Reserven" erreicht, sagte Powell.

Krypto-Analysten bewerteten die Zurückhaltung der Fed unterschiedlich. Alex Blume, CEO des Vermögensverwalters Two Prime, schrieb: "Die lockere Geldpolitik unterstützt die Aufwärtsdynamik des Bitcoin-Preises, solange keine unvorhergesehenen makroökonomischen Schocks eintreten." Thomas Perfumo, Chefökonom bei Kraken, erklärte: "Das schwankende makroökonomische Umfeld ist der dominierende Treiber dieses Kryptozyklus."

Der Rückgang fiel vergleichsweise moderat aus. Noch am 10./11. Oktober wurden über 19 Milliarden US-Dollar an gehebelten Positionen liquidiert – das größte Einzel-Liquidationsereignis in der Krypto-Geschichte laut CoinGlass. Ausgelöst wurde es durch Trumps Zolldrohung gegen China. In der Folge brachen die Preise für Bitcoin und Ether um rund 12 Prozent ein. Anschließend stabilisierten sich die Märkte wieder etwas.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



