HEALWELL-Tochter Orion Health unterzeichnet Absichtserklärung mit Lean Business Services zur Verbesserung der KI-gestützten Gesundheitsversorgung in Saudi-Arabien und im Nahen Osten

- Mit dem MoU werden komplementäre Stärken in den Bereichen Technologie, Innovation und Marktzugang gebündelt und der Fokus auf KI-gestützte Bevölkerungsgesundheit, klinische KI und Dateninteroperabilität gelegt.

- HEALWELL AI und seine Tochtergesellschaft Orion Health haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Lean Business Services unterzeichnet, um gemeinsam an der Entwicklung und Vermarktung von digitalen Gesundheitslösungen und künstlicher Intelligenz für den Nahen Osten und Orions internationale Märkte zu arbeiten.

- Im Rahmen der Zusammenarbeit wird man sich zunächst auf die Optimierung der Strategien zur Förderung der Bevölkerungsgesundheit und die Einbindung weltweit führender KI-Lösungen in die saudische Plattform NPHIES konzentrieren.

TORONTO, ON, 30. Oktober 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen mit Fokus auf Gesundheitsvorsorge, und seine Tochtergesellschaft Orion Health haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit der Firma Lean Business Services („Lean“) aus dem Königreich Saudi-Arabien („das Königreich“) unterzeichnet. Gemeinsam sollen Lösungen auf dem Gebiet der digitalen Gesundheit und künstlichen Intelligenz für den Nahen Osten und die internationalen Märkte erarbeitet werden.

Lean ist ein führendes saudisches Unternehmen für digitale Gesundheitstechnologie, das Daten- und Interoperabilitätslösungen zur Optimierung des Gesundheitswesens im Königreich anbietet. Lean unterstützt die nationalen Initiativen für den digitalen Wandel durch den sicheren Austausch von Gesundheitsdaten, Cloud-Diensten und fortschrittlichen Gesundheitsinformationssystemen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der Gesundheitsziele der Vision 2030.

Bereits im Jahr 2023 schloss Lean eine Partnerschaft mit Orion Health, um in Saudi-Arabien eine nationale Plattform für den Austausch von Gesundheits- und Versicherungsdaten (National Platform for Health and Insurance Exchange Services, NPHIES) einzuführen. NPHIES ist die weltweit größte Plattform für den Austausch von Gesundheitsdaten und hat erfolgreich eine digitale Infrastruktur geschaffen, die eine Verbindung zwischen Gesundheitsdienstleistern, Kostenträgern und Regulierungsbehörden herstellt, um einen normgerechten Datenaustausch sowie Interoperabilität in Echtzeit im gesamten Königreich zu ermöglichen.