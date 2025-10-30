JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach Zahlen mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Buy" belassen. Das Abschneiden des Ölkonzerns sei auf ganzer Strecke solide, schrieb Mark Wilson am Donnerstag. In der Telefonkonferenz richtet er den Fokus auf die Nachhaltigkeit von Aktienrückkäufen und den Sparprozess./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:48 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:48 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 32,57EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

