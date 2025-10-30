Wirtschaft
Rainer fordert Stopp von "Veggie-Wurst"-Verbot
Foto: Alois Rainer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) fordert die Europäische Union dazu auf, bei ihren Verhandlungen ein mögliches Verbot von Begriffen wie Veggie-Wurst oder Veggie-Schnitzel zu verhindern.
"Ich finde, dass es gestoppt werden muss", sagte Rainer den Sendern RTL und ntv. Das EU-Parlament hatte für das Verbot gestimmt - es geht jetzt mit EU-Kommission und Mitgliedsländern in die Verhandlungen. "Ich will keinem Ergebnis vorgreifen", so Rainer, "aber meine Meinung ist bekannt: Wir brauchen das nicht."
Für ihn gelte zwar weiterhin, dass ein Schnitzel aus Kalb, Pute oder Schwein sei, so der CSU-Politiker. Die Diskussion um ein Verbot der vegetarischen Begriffe aber komme zehn bis fünfzehn Jahre zu spät. Die Verbraucher hätten sich daran gewöhnt und seien bestens informiert. "Es ist jedem bewusst, wenn er ein Veggie-Schnitzel kauft, dass es vegetarisch ist." Der Wirtschaft würde ein Verbot im Übrigen einen Haufen Geld kosten.
