GFTs Wynxx: 40% schnellere Softwarebereitstellung bei Bradesco!
GFT Technologies hat mit Wynxx eine Plattform geschaffen, die die Softwarebereitstellung revolutioniert und bei Bradesco Seguros die Prozesse um beeindruckende 40 Prozent beschleunigt.
Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa
- GFT Technologies hat mit der KI-Plattform Wynxx die Softwarebereitstellung bei Bradesco Seguros um 40 Prozent beschleunigt.
- Wynxx optimiert den gesamten Software Development Lifecycle (SDLC), einschließlich Planung, Testing, Dokumentation und Modernisierung.
- Bradesco Seguros, der größte Versicherungskonzern in Brasilien, nutzt Wynxx, um schneller auf Marktanforderungen zu reagieren und die Systemqualität zu verbessern.
- 180 Mitarbeitende wurden in 20 funktionsübergreifenden Squads geschult, um digitale Lösungen effizient zu entwickeln und zu testen.
- Wynxx ist über Microsoft Azure und AWS verfügbar, was eine weltweite Skalierbarkeit ermöglicht.
- GFT Technologies bietet KI-zentrierte Lösungen für digitale Transformationen in verschiedenen Branchen, einschließlich Banken und Versicherungen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei GFT Technologies ist am 13.11.2025.
Der Kurs von GFT Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,070EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,06 % im
Minus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,100EUR das entspricht einem Plus von +0,17 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.914,80PKT (+0,12 %).
