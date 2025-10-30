Lufthansa mit Umsatz-Rekord: Aktie hebt ab

Für Rückenwind sorgt auch die vom Unternehmen bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2025, trotz der anhaltenden globalen Unsicherheiten.

Mehr Fluggäste, ein positiver Ausblick und ein Rekordumsatz im abgelaufenen Quartal: Die Anleger lassen die Aktie von Lufthansa abheben.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Lufthansa Group weiterhin ein deutlich höheres bereinigtes EBIT als im Vorjahr (rund 1,65 Milliarden Euro) sowie einen klaren Umsatzanstieg gegenüber den 37,58 Milliarden Euro des Vorjahres.

Lufthansa geht davon aus, dass die verfügbare Kapazität der Passagierfluggesellschaften im Jahr 2025 rund 4 Prozent über dem Niveau des Vorjahres liegen wird.

Im dritten Quartal sank der Konzernüberschuss der Lufthansa Group um 12 Prozent auf 966 Millionen Euro, verglichen mit 1,1 Milliarden Euro im Vorjahr.

Das bereinigte EBIT betrug 1,33 Milliarden Euro ( Minus 1 Prozent gegenüber 1,34 Milliarden Euro im Vorjahr). Die operative Marge lag bei 11,9 Prozent, nach 12,5 Prozent im Vorjahresquartal.

Das bereinigte EBITDA fiel um 1 Prozent auf 1,93 Milliarden Euro, nach 1,94 Milliarden Euro im Vorjahr.

Der Umsatz stieg hingegen um 4 Prozent auf 11,20 Milliarden, gegenüber 10,74 Milliarden Euro im Vorjahr – und war damit das umsatzstärkste Quartal in der Geschichte der Lufthansa Group.

Die Passagierfluggesellschaften der Lufthansa Group beförderten im dritten Quartal rund 42 Millionen Passagiere, nach 40 Millionen im Vorjahr. Die Sitzplatzkapazität stieg um 3 Prozent, und der Sitzladefaktor verbesserte sich leicht auf 87,5 Prozent.

Mit Blick auf dei Zukunft erklärte das Unternehmen, dass die Vorausbuchungen für das vierte Quartal auf ein stabileres Nachfrageumfeld in allen Verkehrsregionen hindeuten.

Till Streichert, Finanzvorstand (CFO), sagte in einer Pressemitteilung: "Trotz schwacher Nachfrage im dritten Quartal ist es uns gelungen, auf Kurs zu bleiben und heute unsere Jahresprognose zu bestätigen. Das vierte Quartal, das insbesondere für Lufthansa Cargo von großer Bedeutung ist, steht noch bevor. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir das angekündigte deutliche Ergebniswachstum für 2025 erreichen werden."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 7,184EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,56 € , was eine Steigerung von +5,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer