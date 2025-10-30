Umsatz gestiegen
Lufthansa mit Umsatz-Rekord: Aktie hebt ab
Die Lufthansa AG meldete am Donnerstag einen rückläufigen Gewinn im dritten Quartal, obwohl die Umsätze durch höhere Passagierzahlen und gesteigerte Kapazitäten profitierten.
- Rückläufiger Gewinn im Q3: 12% weniger Überschuss.
- Umsatz steigt um 4% auf Rekordwert von 11,20 Mrd.
- Positive Prognose für 2025: EBIT und Umsatz steigen.
Mehr Fluggäste, ein positiver Ausblick und ein Rekordumsatz im abgelaufenen Quartal: Die Anleger lassen die Aktie von Lufthansa abheben.
Für Rückenwind sorgt auch die vom Unternehmen bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2025, trotz der anhaltenden globalen Unsicherheiten.
Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Lufthansa Group weiterhin ein deutlich höheres bereinigtes EBIT als im Vorjahr (rund 1,65 Milliarden Euro) sowie einen klaren Umsatzanstieg gegenüber den 37,58 Milliarden Euro des Vorjahres.
Lufthansa geht davon aus, dass die verfügbare Kapazität der Passagierfluggesellschaften im Jahr 2025 rund 4 Prozent über dem Niveau des Vorjahres liegen wird.
Im dritten Quartal sank der Konzernüberschuss der Lufthansa Group um 12 Prozent auf 966 Millionen Euro, verglichen mit 1,1 Milliarden Euro im Vorjahr.
Das bereinigte EBIT betrug 1,33 Milliarden Euro ( Minus 1 Prozent gegenüber 1,34 Milliarden Euro im Vorjahr). Die operative Marge lag bei 11,9 Prozent, nach 12,5 Prozent im Vorjahresquartal.
Das bereinigte EBITDA fiel um 1 Prozent auf 1,93 Milliarden Euro, nach 1,94 Milliarden Euro im Vorjahr.
Der Umsatz stieg hingegen um 4 Prozent auf 11,20 Milliarden, gegenüber 10,74 Milliarden Euro im Vorjahr – und war damit das umsatzstärkste Quartal in der Geschichte der Lufthansa Group.
Die Passagierfluggesellschaften der Lufthansa Group beförderten im dritten Quartal rund 42 Millionen Passagiere, nach 40 Millionen im Vorjahr. Die Sitzplatzkapazität stieg um 3 Prozent, und der Sitzladefaktor verbesserte sich leicht auf 87,5 Prozent.
Mit Blick auf dei Zukunft erklärte das Unternehmen, dass die Vorausbuchungen für das vierte Quartal auf ein stabileres Nachfrageumfeld in allen Verkehrsregionen hindeuten.
Till Streichert, Finanzvorstand (CFO), sagte in einer Pressemitteilung: "Trotz schwacher Nachfrage im dritten Quartal ist es uns gelungen, auf Kurs zu bleiben und heute unsere Jahresprognose zu bestätigen. Das vierte Quartal, das insbesondere für Lufthansa Cargo von großer Bedeutung ist, steht noch bevor. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir das angekündigte deutliche Ergebniswachstum für 2025 erreichen werden."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 7,184EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.