Honeywell International - Aktie bricht ein -5,38 % - 30.10.2025

Mit einer Performance von -5,38 % musste die Honeywell International Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Honeywell International ist ein führendes Technologieunternehmen, das in verschiedenen Sektoren tätig ist und durch seine Innovationskraft und globale Präsenz besticht.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Honeywell International, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -9,49 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,35 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Honeywell International auf -20,79 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Honeywell International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,35 % 1 Monat -2,60 % 3 Monate -9,49 % 1 Jahr -8,63 %

Informationen zur Honeywell International Aktie

Es gibt 635 Mio. Honeywell International Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,03 Mrd.EUR wert.

Honeywell International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Honeywell International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Honeywell International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.