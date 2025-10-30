500 Millionen Euro Dividende: Diese Bank überzeugt mit starkem Quartal!

Die Aktie legte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf Tradegate um über 5 Prozent zu und notierte zwischenzeitlich bei 21,84 Euro (Stand 10:30 Uhr MESZ). Das entspricht einem Plus von knapp 40 Prozent im Jahresvergleich.

Die niederländische Großbank ING hat im dritten Quartal 2025 trotz leicht sinkender Gewinne die Markterwartungen deutlich übertroffen. Das Institut kündigte am Donnerstag ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,1 Milliarden Euro an. Zudem sollen im Januar 500 Millionen Euro als Dividende an die Anteilseigner fließen.

Starke Gebühreneinnahmen kompensieren den Zinsrückgang

Der Nettogewinn sank im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro, lag damit aber über der Prognose der Analysten von 1,66 Milliarden Euro. Haupttreiber des Ergebnisses waren steigende Gebühreneinnahmen und kräftiges Kreditwachstum. Die Erträge aus den Gebühren legten im Quartal um fast 16 Prozent zu, während die Nettozinserträge um 1,9 Prozent zurückgingen.

Da die Zinsen im Euroraum zuletzt gefallen sind, haben viele Banken ihre Geschäftsmodelle angepasst, um die rückläufigen Zinseinnahmen auszugleichen. Auch die ING setzt stärker auf provisionsbasierte Erträge – ein Kurs, der sich auszahlt.

Der CEO zeigt sich zuversichtlich

"ING hat ein starkes drittes Quartal 2025 hinter sich", sagte Vorstandschef Steven van Rijswijk.

"Wir sind auf dem besten Weg, unsere Finanzziele für 2027 zu erreichen."

Er betonte, die Bank habe ihren Wachstumspfad beschleunigt und das Vertrauen der Kunden weiter ausgebaut. Trotz anhaltender Unsicherheiten in der Weltwirtschaft wachse das Kreditvolumen kontinuierlich, ebenso wie die Zahl der aktiven Mobile-Banking-Kunden.

Seit dem Vorjahr gewann die ING mehr als 1,1 Millionen neue mobile Hauptkunden, ein Plus von 8 Prozent. Besonders stark fiel das Wachstum in Deutschland, Spanien, Italien und Rumänien aus.

Deutliche Ertragssteigerung und erhöhter Ausblick

Der Gesamtertrag im dritten Quartal belief sich auf 5,9 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Das Vorsteuerergebnis stieg auf 2,56 Milliarden Euro, die Eigenkapitalrendite kletterte auf 15 Prozent.

Angesichts dieser Entwicklung hob die Bank ihre Jahresprognose an: Für 2025 erwartet die ING nun ein Gesamtergebnis von rund 22,8 Milliarden Euro – zuvor waren 22,6 Milliarden Euro angepeilt worden. Die Gebühreneinnahmen sollen um mehr als 10 Prozent steigen.

Kapitalstärke und Aktionärsfreundlichkeit

Mit einer Kernkapitalquote (CET1) von 13,4 Prozent bleibt die ING solide kapitalisiert. Die operative Kostenkontrolle und niedrige Risikovorsorge untermauern die Robustheit der Bilanz. Insgesamt plant das Institut für 2025 eine Ausschüttung von rund 1,6 Milliarden Euro – ein deutliches Signal an die Märkte.

"Wir schätzen das Vertrauen unserer Kunden ebenso wie das Engagement unserer Mitarbeiter", betonte van Rijswijk. Die Ergebnisse zeigten, dass ING ihre Strategie erfolgreich umsetze und gleichzeitig den Aktionären spürbare Werte zurückgebe.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,21 % und einem Kurs von 21,79EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.