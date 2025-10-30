JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma nach Quartalszahlen und einem Strategie-Update mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Wendy Liu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Management unter dem neuen Chef habe noch einiges zu tun, um eine Trendwende zu erreichen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 20,34EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



