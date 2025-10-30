Horrorzahlen: Darum ist Hyundais Gewinneinbruch so heftig

Alleine die höheren Zölle hätten das operative Ergebnis mit 1,077 Milliarden Euro belastet. Erfreulichere Meldungen gab es bezüglich des Umsatzes, der um fast neun Prozent auf 27,93 Milliarden Euro anzog. Der Autobauer konnte dabei den Absatz weltweit um 2,6 Prozent auf 1,04 Millionen Fahrzeuge steigern.

Wie Hyundai am Donnerstag mitteilte, sackte der Gewinn um gut ein Fünftel auf 1,5 Milliarden Euro ab.

Zusammen mit der Schwestermarke Kia ist Hyundai, gemessen am Absatz, der drittgrößte Autohersteller der Welt. Die USA bleiben Hyundais wichtigster Absatzmarkt. Dennoch hat der Konzern seine Gewinnprognose im vergangenen Monat trotz steigender Umsätze gesenkt. Grund dafür sind die deutlich höheren Investitionen in den US-Standort, mit denen Hyundai auf die Zollpolitik von Präsident Donald Trump reagiert – ein Faktor, der die Aussichten für Anleger belastet.

Direkt nach Veröffentlichung der Zahlen notierte die Aktie schwächer, weil der Markt den Margenrückgang und den Margenausblick negativer bewertet hat als den Rekordumsatz.

Die Verluste waren allerdings begrenzt weil Hyundai gleichzeitig signalisiert hat, dass die Zölle durch ein neues Abkommen zwischen den USA und Südkorea von 25 Prozent auf 15 Prozent sinken sollen, was den Gewinn ab Ende 2025 wieder stützen dürfte. Anleger preisen also Entlastung in den nächsten Quartalen ein.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hyundai Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 48,50EUR auf Tradegate (18. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.