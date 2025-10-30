    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHyundai Motor AktievorwärtsNachrichten zu Hyundai Motor

    Quartalszahlen

    3085 Aufrufe 3085 0 Kommentare 0 Kommentare

    Horrorzahlen: Darum ist Hyundais Gewinneinbruch so heftig

    Hyundai, koreanischer Autobauer, hat im dritten Quartal trotz eines rekordhohen Umsatzes wegen der US-Zölle einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnen müssen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hyundai verzeichnet Gewinneinbruch trotz Rekordumsatz.
    • Gewinn sank um 20% auf 1,5 Milliarden Euro.
    • Zölle könnten ab 2025 auf 15% sinken, Hoffnung bleibt.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Quartalszahlen - Horrorzahlen: Darum ist Hyundais Gewinneinbruch so heftig
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Wie Hyundai am Donnerstag mitteilte, sackte der Gewinn um gut ein Fünftel auf 1,5 Milliarden Euro ab. 

    Alleine die höheren Zölle hätten das operative Ergebnis mit 1,077 Milliarden Euro belastet. Erfreulichere Meldungen gab es bezüglich des Umsatzes, der um fast neun Prozent auf 27,93 Milliarden Euro anzog. Der Autobauer konnte dabei den Absatz weltweit um 2,6 Prozent auf 1,04 Millionen Fahrzeuge steigern. 

    Zusammen mit der Schwestermarke Kia ist Hyundai, gemessen am Absatz, der drittgrößte Autohersteller der Welt. Die USA bleiben Hyundais wichtigster Absatzmarkt. Dennoch hat der Konzern seine Gewinnprognose im vergangenen Monat trotz steigender Umsätze gesenkt. Grund dafür sind die deutlich höheren Investitionen in den US-Standort, mit denen Hyundai auf die Zollpolitik von Präsident Donald Trump reagiert – ein Faktor, der die Aussichten für Anleger belastet.

    Direkt nach Veröffentlichung der Zahlen notierte die Aktie schwächer, weil der Markt den Margenrückgang und den Margenausblick negativer bewertet hat als den Rekordumsatz. 

    Hyundai Motor

    +1,04 %
    -3,19 %
    -4,71 %
    -17,63 %
    +27,89 %
    +33,15 %
    +71,13 %
    +9,29 %
    +154,73 %
    ISIN:USY384721251WKN:885166

    Die Verluste waren allerdings begrenzt weil Hyundai gleichzeitig signalisiert hat, dass die Zölle durch ein neues Abkommen zwischen den USA und Südkorea von 25 Prozent auf 15 Prozent sinken sollen, was den Gewinn ab Ende 2025 wieder stützen dürfte. Anleger preisen also Entlastung in den nächsten Quartalen ein.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Hyundai Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 48,50EUR auf Tradegate (18. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Quartalszahlen Horrorzahlen: Darum ist Hyundais Gewinneinbruch so heftig Hyundai, koreanischer Autobauer, hat im dritten Quartal trotz eines rekordhohen Umsatzes wegen der US-Zölle einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnen müssen.