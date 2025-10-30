Reiche mahnt Strukturreformen an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche spricht sich angesichts der Konjunkturschwäche in Deutschland für gezielte Strukturreformen aus. "Jetzt müssen wir die Sozialsysteme reformieren, Bürokratie spürbar zurückbauen, Lieferketten widerstandsfähiger machen, das Arbeitsangebot ausweiten und für tragfähige öffentliche Haushalte sorgen", sagte die CDU-Politikerin. Daran werde die Bundesregierung konsequent weiterarbeiten.

"Die erneute Stagnation des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal 2025 zeigt: Die strukturelle Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft hält an", so Reiche. "Zwar deuten die jüngsten Aufhellungen bei den Stimmungsindikatoren auf eine leichte konjunkturelle Erholung zum Jahreswechsel hin. Aber die Risiken bleiben hoch - insbesondere durch anhaltende handelspolitische Unsicherheiten und der drohenden Lieferengpässe bei Halbleitern und Seltenen Erden." Auch strukturelle Defizite machten sich weiter bemerkbar.