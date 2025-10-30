Kreise
Novo Nordisk will Pfizer Biotech-Unternehmen Metsera wegschnappen
- Novo Nordisk plant Übernahme von Metsera für Abnehmmedikamente.
- Pfizer hatte bereits Übernahmeangebot für Metsera.
- Metsera-Aktienkurs steigt stark im vorbörslichen Handel.
LONDON (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Geschäft mit Abnehmmedikamenten laut Insidern durch die Übernahme der Biotechfirma Metsera schützen. Denn damit würden die Dänen Metsera dem Pharmariesen Pfizer vor der Nase wegschnappen, der mit der eigentlich schon vereinbarten Übernahme in diesen lukrativen Markt einsteigen will. Novo Nordisk habe Metsera eine verbesserte Offerte vorgelegt, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Einigung könnte noch am Donnerstag erreicht werden.
Novo Nordisk hatte in der Vergangenheit bereits ein Übernahmeangebot für Metsera vorgelegt, bevor das US-Unternehmen sich dann aber mit Pfizer geeinigt hatte. Dabei bietet Pfizer, wie seit September bekannt ist, für eine Metsera-Aktie 47,50 US-Dollar in bar. Damit wird der Entwickler von Medikamenten gegen Fettleibigkeit inklusive Schulden mit 4,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Hinzu kämen bis zu 22,50 US-Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Leistungsziele.
Der Metsera-Aktienkurs schoss am Donnerstag auf die Kreise-Geschichte hin im vorbörslichen US-Handel um rund ein Fünftel auf 62 Dollar nach oben. Die Aktien von Pfizer notierte vorbörslich fast unverändert und für die im Stoxx 50 Europe notierten Papiere von Novo Norsdisk ging es um gut ein Prozent nach unten./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 20,93 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -3,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 148,79 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 476,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +561,19 %/+1.267,99 % bedeutet.
Milliarden Poker entschieden...
Zollentlastung gegen US-Investitionen und billigere Preise für umsatzschwache Medikamente (nicht Blockbuster!!). Guter Deal für Pfizer, lustig wie einige hier von ihrer Couch aus "Urteile" treffen ohne ansatzweise die Hintergründe verstanden oder gelesen zu haben.