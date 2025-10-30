Vossloh schneidet stärker ab als erwartet - Aktie zieht an

Kurz nach Handelsbeginn zogen die im SDax -notierte Vossloh-Papiere 5 Prozent an, verloren dann aber etwas an Schwung. Zuletzt betrug das Plus noch 2 Prozent, womit eine Aktie 78,80 Euro kostete. Das im Juli erreichte mehrjährige Hoch bei über 95 Euro bleibt damit ein Stück entfernt. Das Rekordhoch aus dem Jahr 2011 liegt sogar bei fast 100 Euro. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie aber immer noch über 80 Prozent an Wert gewonnen.

WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat im dritten Quartal positiv überrascht. Der Markt für Bahninfrastruktur sei trotz der zunehmenden globalen Unsicherheiten intakt, sagte Unternehmenschef Oliver Schuster am Donnerstag in Werdohl laut Mitteilung. Die Nachfrage nach den von Vossloh angebotenen Produkten und Dienstleistungen sei unverändert hoch. Er bestätigte die Jahresziele, die Anfang Oktober nach der Übernahme des französischen Betonschwellenherstellers Sateba angepasst wurden. Die Vossloh-Aktie legte zu.

In den drei Monaten bis Ende September stieg der Umsatz von Vossloh um neun Prozent auf 326 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) gut 31 Millionen Euro und damit über 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Ergebnisse fielen besser aus als Analysten erwartet hatten. Das Konzernergebnis verschlechterte sich im dritten Quartal hingegen leicht auf 16,5 Millionen Euro, was unter anderem an höheren Zinsaufwendungen lag.

Für Jefferies-Analyst Fabian Piasta deutet der Quartalsbericht auf den Beginn der geplanten Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte hin. Die Ergebnisse ließen Zuversicht zu, dass Vossloh die jüngst konkretisierte Jahresprognose erreichen werde. Allerdings lägen die Markterwartungen am unteren Ende der vom Unternehmen prognostizierten Spannen, was an der saisonbedingten Schwäche im vierten Quartal läge, sowie Verzögerungen beim Abschluss der Sateba-Transaktion./lew/err/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 78,80 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -6,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,64 %. Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd.. Vossloh zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Vossloh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von +6,52 %/+35,34 % bedeutet.



