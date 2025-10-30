ROUNDUP
Vossloh schneidet stärker ab als erwartet - Aktie zieht an
- Vossloh überrascht positiv im Q3, Umsatz steigt um 9%.
- Hohe Nachfrage nach Produkten, Jahresziele bestätigt.
- Aktie gewinnt über 80% seit Jahresbeginn, aktuell 78,80€.
WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat im dritten Quartal positiv überrascht. Der Markt für Bahninfrastruktur sei trotz der zunehmenden globalen Unsicherheiten intakt, sagte Unternehmenschef Oliver Schuster am Donnerstag in Werdohl laut Mitteilung. Die Nachfrage nach den von Vossloh angebotenen Produkten und Dienstleistungen sei unverändert hoch. Er bestätigte die Jahresziele, die Anfang Oktober nach der Übernahme des französischen Betonschwellenherstellers Sateba angepasst wurden. Die Vossloh-Aktie legte zu.
Kurz nach Handelsbeginn zogen die im SDax -notierte Vossloh-Papiere 5 Prozent an, verloren dann aber etwas an Schwung. Zuletzt betrug das Plus noch 2 Prozent, womit eine Aktie 78,80 Euro kostete. Das im Juli erreichte mehrjährige Hoch bei über 95 Euro bleibt damit ein Stück entfernt. Das Rekordhoch aus dem Jahr 2011 liegt sogar bei fast 100 Euro. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie aber immer noch über 80 Prozent an Wert gewonnen.
In den drei Monaten bis Ende September stieg der Umsatz von Vossloh um neun Prozent auf 326 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) gut 31 Millionen Euro und damit über 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Ergebnisse fielen besser aus als Analysten erwartet hatten. Das Konzernergebnis verschlechterte sich im dritten Quartal hingegen leicht auf 16,5 Millionen Euro, was unter anderem an höheren Zinsaufwendungen lag.
Für Jefferies-Analyst Fabian Piasta deutet der Quartalsbericht auf den Beginn der geplanten Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte hin. Die Ergebnisse ließen Zuversicht zu, dass Vossloh die jüngst konkretisierte Jahresprognose erreichen werde. Allerdings lägen die Markterwartungen am unteren Ende der vom Unternehmen prognostizierten Spannen, was an der saisonbedingten Schwäche im vierten Quartal läge, sowie Verzögerungen beim Abschluss der Sateba-Transaktion./lew/err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 78,80 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -6,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..
Vossloh zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Vossloh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von +6,52 %/+35,34 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Vossloh - 766710 - DE0007667107
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vossloh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich bin mal (wieder) mit einer Starter Posi rein, da ich den Kursrutsch für übertrieben halte.
In dieser Folge von Mehrwert spricht Christoph Schlienkamp mit Dr. Thomas Triska, CFO der Vossloh AG. Gemeinsam beleuchten wir Vosslohs Weg vom „Gemischtwarenladen“ zum internationalen Systemhaus für den Fahrweg Schiene, die Rolle von Innovation und KI bei Smart Maintenance sowie die größte Akquisition der Firmengeschichte – Sateba. Ein Gespräch über die Schiene als Verkehrsträger der Zukunft und darüber, wie Vossloh Transformation, Innovation und Wachstum verbindet.
Themen dieser Folge:
• Transformation vom Schraubenlieferanten zum Systemanbieter
• Digitale Lösungen & KI als Treiber smarter Instandhaltung
• Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal – wie grün kann Bahntechnik sein?
• Infrastrukturboom weltweit: Chancen, Risiken und Engpässe
• Was Investoren an der Vossloh-Story oft übersehen
Zum Abschluss verrät Dr. Triska, warum Vossloh seines Erachtens im Spannungsfeld von Transformation, Innovation und Zukunft bestens aufgestellt ist.
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
https://www.ardmediathek.de/video/die-nordreportage/die-schi…
Sehr interessant!