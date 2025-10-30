Bis zu 2.000 Ladepunkte landesweit / Startschuss für Ausbau der Ladeinfrastruktur (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Bis zu 2.000 zusätzliche öffentliche nutzbare Ladepunkte für
E-Fahrzeuge in zwei Jahren: Das ist das das Ziel der Ausbauoffensive, die der
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) ins Leben
gerufen hat. Den entsprechenden Vertrag haben Vertreter von BLB NRW und Techem
Energy Services GmbH jetzt unterzeichnet.
Der Vertragsabschluss gibt den offiziellen Startschuss für den groß angelegten
Ladeinfrastrukturausbau, der in Kürze startet. "Ich freue mich, dass wir für
unsere Ausbauoffensive nun einen starken Partner an der Seite haben", erklärt
Dirk Behle, Geschäftsführer des BLB NRW, bei der Vertragsunterzeichnung. "Den
Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität wollen wir aktiv unterstützen und schaffen
deshalb Infrastruktur, von der alle Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens
profitieren werden."
E-Fahrzeuge in zwei Jahren: Das ist das das Ziel der Ausbauoffensive, die der
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) ins Leben
gerufen hat. Den entsprechenden Vertrag haben Vertreter von BLB NRW und Techem
Energy Services GmbH jetzt unterzeichnet.
Der Vertragsabschluss gibt den offiziellen Startschuss für den groß angelegten
Ladeinfrastrukturausbau, der in Kürze startet. "Ich freue mich, dass wir für
unsere Ausbauoffensive nun einen starken Partner an der Seite haben", erklärt
Dirk Behle, Geschäftsführer des BLB NRW, bei der Vertragsunterzeichnung. "Den
Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität wollen wir aktiv unterstützen und schaffen
deshalb Infrastruktur, von der alle Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens
profitieren werden."
Die Techem Energy Services GmbH hat mit ihrem Ausbaukonzept überzeugt und sich
in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren durchgesetzt. Der nun
abgeschlossene Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren beinhaltet sowohl die
Errichtung als auch den späteren Betrieb der Landeinfrastruktur und
gewährleistet so eine effiziente und langfristige Umsetzung und Betreuung.
Die neue Landeinfrastruktur ist für Dienstfahrzeuge des Landes sowie - abhängig
von den Gegebenheiten des Standorts - für Privatfahrzeuge von Beschäftigten und
Bürgern vorgesehen. Die Ladesäulen verteilen sich auf Liegenschaften der Polizei
und Bezirksregierungen, der Gerichte und Justizvollzugsanstalten, der
Finanzämter sowie der Hochschulen.
"Der Auftrag des BLB NRW ist ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau der
Ladeinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Wir freuen uns, als Partner mit
unserem ganzheitlichen Konzept zur Umsetzung und Betrieb von bis zu 2.000
dienstlich und öffentlich nutzbaren Ladepunkten beizutragen. Gemeinsam mit dem
BLB NRW schaffen wir so die Voraussetzungen für eine verlässliche und
zukunftsfähige Ladeinfrastruktur, die den Umstieg auf Elektromobilität
erleichtert und einen konkreten Beitrag zur Erreichung der Klimaziele des Landes
leistet. Damit sind wir als Unternehmen nicht nur ein aktiver Treiber der
Energiewende in Gebäuden, sondern auch integraler Teil der Verkehrswende", sagt
Matthias Hartmann, CEO von Techem.
Zukunftsweisendes Projekt auf dem Weg zur Klimaneutralität
Die Ausbauoffensive Ladeinfrastruktur ist Teil der umfassenden
Klimaschutzstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen und ein weiterer Beitrag,
den der BLB NRW zum Ziel einer bilanziell klimaneutralen Landesverwaltung bis
in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren durchgesetzt. Der nun
abgeschlossene Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren beinhaltet sowohl die
Errichtung als auch den späteren Betrieb der Landeinfrastruktur und
gewährleistet so eine effiziente und langfristige Umsetzung und Betreuung.
Die neue Landeinfrastruktur ist für Dienstfahrzeuge des Landes sowie - abhängig
von den Gegebenheiten des Standorts - für Privatfahrzeuge von Beschäftigten und
Bürgern vorgesehen. Die Ladesäulen verteilen sich auf Liegenschaften der Polizei
und Bezirksregierungen, der Gerichte und Justizvollzugsanstalten, der
Finanzämter sowie der Hochschulen.
"Der Auftrag des BLB NRW ist ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau der
Ladeinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Wir freuen uns, als Partner mit
unserem ganzheitlichen Konzept zur Umsetzung und Betrieb von bis zu 2.000
dienstlich und öffentlich nutzbaren Ladepunkten beizutragen. Gemeinsam mit dem
BLB NRW schaffen wir so die Voraussetzungen für eine verlässliche und
zukunftsfähige Ladeinfrastruktur, die den Umstieg auf Elektromobilität
erleichtert und einen konkreten Beitrag zur Erreichung der Klimaziele des Landes
leistet. Damit sind wir als Unternehmen nicht nur ein aktiver Treiber der
Energiewende in Gebäuden, sondern auch integraler Teil der Verkehrswende", sagt
Matthias Hartmann, CEO von Techem.
Zukunftsweisendes Projekt auf dem Weg zur Klimaneutralität
Die Ausbauoffensive Ladeinfrastruktur ist Teil der umfassenden
Klimaschutzstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen und ein weiterer Beitrag,
den der BLB NRW zum Ziel einer bilanziell klimaneutralen Landesverwaltung bis
Autor folgen