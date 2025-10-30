    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Bis zu 2.000 Ladepunkte landesweit / Startschuss für Ausbau der Ladeinfrastruktur (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Bis zu 2.000 zusätzliche öffentliche nutzbare Ladepunkte für
    E-Fahrzeuge in zwei Jahren: Das ist das das Ziel der Ausbauoffensive, die der
    Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) ins Leben
    gerufen hat. Den entsprechenden Vertrag haben Vertreter von BLB NRW und Techem
    Energy Services GmbH jetzt unterzeichnet.

    Der Vertragsabschluss gibt den offiziellen Startschuss für den groß angelegten
    Ladeinfrastrukturausbau, der in Kürze startet. "Ich freue mich, dass wir für
    unsere Ausbauoffensive nun einen starken Partner an der Seite haben", erklärt
    Dirk Behle, Geschäftsführer des BLB NRW, bei der Vertragsunterzeichnung. "Den
    Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität wollen wir aktiv unterstützen und schaffen
    deshalb Infrastruktur, von der alle Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens
    profitieren werden."

    Die Techem Energy Services GmbH hat mit ihrem Ausbaukonzept überzeugt und sich
    in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren durchgesetzt. Der nun
    abgeschlossene Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren beinhaltet sowohl die
    Errichtung als auch den späteren Betrieb der Landeinfrastruktur und
    gewährleistet so eine effiziente und langfristige Umsetzung und Betreuung.

    Die neue Landeinfrastruktur ist für Dienstfahrzeuge des Landes sowie - abhängig
    von den Gegebenheiten des Standorts - für Privatfahrzeuge von Beschäftigten und
    Bürgern vorgesehen. Die Ladesäulen verteilen sich auf Liegenschaften der Polizei
    und Bezirksregierungen, der Gerichte und Justizvollzugsanstalten, der
    Finanzämter sowie der Hochschulen.

    "Der Auftrag des BLB NRW ist ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau der
    Ladeinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Wir freuen uns, als Partner mit
    unserem ganzheitlichen Konzept zur Umsetzung und Betrieb von bis zu 2.000
    dienstlich und öffentlich nutzbaren Ladepunkten beizutragen. Gemeinsam mit dem
    BLB NRW schaffen wir so die Voraussetzungen für eine verlässliche und
    zukunftsfähige Ladeinfrastruktur, die den Umstieg auf Elektromobilität
    erleichtert und einen konkreten Beitrag zur Erreichung der Klimaziele des Landes
    leistet. Damit sind wir als Unternehmen nicht nur ein aktiver Treiber der
    Energiewende in Gebäuden, sondern auch integraler Teil der Verkehrswende", sagt
    Matthias Hartmann, CEO von Techem.

    Zukunftsweisendes Projekt auf dem Weg zur Klimaneutralität

    Die Ausbauoffensive Ladeinfrastruktur ist Teil der umfassenden
    Klimaschutzstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen und ein weiterer Beitrag,
    den der BLB NRW zum Ziel einer bilanziell klimaneutralen Landesverwaltung bis
