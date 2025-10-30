Bis zu 2.000 Ladepunkte landesweit / Startschuss für Ausbau der Ladeinfrastruktur (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Bis zu 2.000 zusätzliche öffentliche nutzbare Ladepunkte für

E-Fahrzeuge in zwei Jahren: Das ist das das Ziel der Ausbauoffensive, die der

Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) ins Leben

gerufen hat. Den entsprechenden Vertrag haben Vertreter von BLB NRW und Techem

Energy Services GmbH jetzt unterzeichnet.



Der Vertragsabschluss gibt den offiziellen Startschuss für den groß angelegten

Ladeinfrastrukturausbau, der in Kürze startet. "Ich freue mich, dass wir für

unsere Ausbauoffensive nun einen starken Partner an der Seite haben", erklärt

Dirk Behle, Geschäftsführer des BLB NRW, bei der Vertragsunterzeichnung. "Den

Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität wollen wir aktiv unterstützen und schaffen

deshalb Infrastruktur, von der alle Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens

profitieren werden."







in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren durchgesetzt. Der nun

abgeschlossene Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren beinhaltet sowohl die

Errichtung als auch den späteren Betrieb der Landeinfrastruktur und

gewährleistet so eine effiziente und langfristige Umsetzung und Betreuung.



Die neue Landeinfrastruktur ist für Dienstfahrzeuge des Landes sowie - abhängig

von den Gegebenheiten des Standorts - für Privatfahrzeuge von Beschäftigten und

Bürgern vorgesehen. Die Ladesäulen verteilen sich auf Liegenschaften der Polizei

und Bezirksregierungen, der Gerichte und Justizvollzugsanstalten, der

Finanzämter sowie der Hochschulen.



"Der Auftrag des BLB NRW ist ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau der

Ladeinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Wir freuen uns, als Partner mit

unserem ganzheitlichen Konzept zur Umsetzung und Betrieb von bis zu 2.000

dienstlich und öffentlich nutzbaren Ladepunkten beizutragen. Gemeinsam mit dem

BLB NRW schaffen wir so die Voraussetzungen für eine verlässliche und

zukunftsfähige Ladeinfrastruktur, die den Umstieg auf Elektromobilität

erleichtert und einen konkreten Beitrag zur Erreichung der Klimaziele des Landes

leistet. Damit sind wir als Unternehmen nicht nur ein aktiver Treiber der

Energiewende in Gebäuden, sondern auch integraler Teil der Verkehrswende", sagt

Matthias Hartmann, CEO von Techem.



Zukunftsweisendes Projekt auf dem Weg zur Klimaneutralität



Die Ausbauoffensive Ladeinfrastruktur ist Teil der umfassenden

Klimaschutzstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen und ein weiterer Beitrag,

den der BLB NRW zum Ziel einer bilanziell klimaneutralen Landesverwaltung bis





