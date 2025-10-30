JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe positiv überrascht, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Doch der Umsatz liege knapp unter der Konsensschätzung. Die Mitte der nach unten hin eingeengten Ebitda-Zielspanne für 2025 beinhalte zudem ein Abwärtspotenzial im hohen einstelligen Prozentbereich für die Konsensschätzung zum Schlussquartal./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 68,35EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

