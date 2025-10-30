Vossloh zündet Wachstums-Turbo in China: Aktie wieder zurück in der Spur

Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Core Components, das um 23 Prozent auf 133 Millionen Euro wuchs – getrieben vom Boom in China, wo die Verkäufe um 40 Prozent zulegten. Das stärkt laut Jefferies das Vertrauen in die Jahresziele. Die EBIT-Marge lag mit 9,6 Prozent im hohen einstelligen Bereich. Belastend wirkten lediglich Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Sateba-Übernahme und schwächere Abrufe aus Deutschland.

Die Ergebnisse des Bahnzulieferers Vossloh lagen am Donnerstag leicht über den Erwartungen und deuten auf ein starkes zweites Halbjahr hin. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 326 Millionen Euro, der operative Gewinn (EBIT) legte um 13 Prozent auf 31 Millionen Euro zu. Damit übertraf Vossloh die Konsensschätzungen um 2 Prozent beim Umsatz und 3 Prozent beim EBIT.

Der Auftragseingang zog um 27 Prozent auf 325 Millionen Euro an, während der Auftragsbestand mit 856 Millionen Euro stabil blieb. Der operative Cashflow kletterte auf 61,5 Millionen Euro, der freie Cashflow auf 44,5 Millionen Euro.

Die Analysten von Jefferies bewerten die bestätigte Prognose als realistisch: Ein organisches Umsatzwachstum von 8 Prozent im Schlussquartal erscheine erreichbar. Allerdings könnten verzögerte Effekte der Sateba-Transaktion und künftige Bewertungsanpassungen (PPA) die Profitabilität kurzfristig belasten. Insgesamt sieht die Investmentbank Vossloh aber klar auf Kurs für ein profitables Jahresende.

Die Analysten sehen das Kursziel der Aktie bei 95 Euro, das würde ein Aufwärtspotenzial von 20 Prozent bedeuten. Seit Jahresanfang hatten sich Papiere bis Mitte September mehr als verdoppelt, bevor eine Korrektur von rund 15 Prozent einsetze. Mit einem Kursgewinn von 80 Prozent gehört die Aktie im Jahr 2025 immer noch zu den Top-Performern im SDAX.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





