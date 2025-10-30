DEMIRE AG: Earnings Call für Investoren am 06.11.2025

Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der DEMIRE AG . Der Vorstand von DEMIRE wird die Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 vorstellen. Das Event wird in englischer Sprache abgehalten. Unternehmen: DEMIRE AG Datum: 06.11.2025 11:00 Uhr Speaker: Ralf Bongers, , Tim Brückner, und Frank Nickel,

Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/demire-q3-2025-earnings-call-eoixrt4z+++Über DEMIRE AG: DEMIRE ist ein deutsches Immobilienunternehmen, das sich auf Gewerbeimmobilien in Großstädten und deren angrenzenden Ballungsräumen spezialisiert hat. Die Objekte werden überwiegend als Büros genutzt, aber auch Hotel-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien ergänzen das Portfolio. Die Kerngeschäftsfelder des Unternehmens sind der Erwerb, die Verwaltung und Vermietung der Immobilien sowie ein aktives Portfoliomanagement. Auch in der Weiterentwicklung der Bestandsimmobilien ist die Gesellschaft aktiv. Dazu zählen beispielsweise Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen.