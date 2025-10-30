Nvidia überrollt die Welt – größer als Deutschland und neun Chip-Riesen zusammen

Der historische Sprung folgte auf die GTC-Konferenz in Washington, bei der CEO Jensen Huang neue Produkte und Kooperationen vorstellte und Anleger mit Zahlen überraschte. Laut Huang hat Nvidia bereits Aufträge im Volumen von über 500 Milliarden US-Dollar für seine Blackwell- und kommende Rubin-Chips gesichert. "Ich denke, wir sind wahrscheinlich das erste Technologieunternehmen in der Geschichte, das einen Einblick in eine halbe Billion US-Dollar an Einnahmen hat", sagte er. Analyst Ben Reitzes von Melius Research sprach von einem "Home Run" und betonte, dass die Bestellungen "einen erheblichen Aufwärtstrend gegenüber den Schätzungen der Wall Street" bedeuteten.

Nvidia hat als erstes Unternehmen der Welt eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar erreicht und damit Microsoft und Apple hinter sich gelassen. Der Chiphersteller schloss am Mittwoch bei 207,16 US-Dollar je Aktie, was einem Börsenwert von 5,03 Billionen US-Dollar entspricht – nur 78 Handelstage, nachdem Nvidia erstmals die 4-Billionen-Marke überschritten hatte. Damit ist der Konzern allein mehr wert als Broadcom, TSMC, AMD, ASML, Micron, Lam Research, Qualcomm, Intel und Arm zusammen, wie MarketWatch ausgerechnet hat. Zum Vergleich: 5 Billionen US-Dollar übersteigen das Bruttoinlandsprodukt fast aller Länder der Welt – nur die USA und China liegen darüber.

Auch Bernstein-Analyst Stacy Rasgon deutet die Aussagen als Signal für mögliche Umsätze von über 300 Milliarden US-Dollar allein im Datacenter-Segment. Obwohl die Aktie 2025 bereits um rund 54 Prozent gestiegen ist, sieht sie weiteres Potenzial: "Die Entwicklung von Nvidia sieht wirklich stark aus, mit einer zunehmend soliden Aufstellung für das nächste Jahr." Vivek Arya von der Bank of America hob hervor, die GTC habe "das Vertrauen in die Umsatzprognosen bis 2026 und die starke Abstimmung mit den Lieferanten" gestärkt.

Neben dem KI-Boom bleibt die geopolitische Lage ein entscheidender Faktor für Nvidia – vor allem mit Blick auf den chinesischen Markt. Nach den jüngsten Handelsgesprächen zwischen Donald Trump und Xi Jinping wurde zwar kein Durchbruch bei Technologieexporten erzielt, doch Beobachter werten die vorsichtige Annäherung als Signal der Entspannung.

Der Zugang zum chinesischen Markt bleibt für Nvidia strategisch wichtig: Seit den US-Exportbeschränkungen ist der Umsatz dort von 15,5 auf nur noch 2,8 Milliarden US-Dollar eingebrochen. Huang betonte zuletzt, dass Nvidia seine Produktion der Blackwell-GPUs inzwischen vollständig in den USA etabliert habe – ein Schritt, der die Abhängigkeit von Asien verringern und die Versorgungssicherheit stärken soll.

Nvidia dominiert inzwischen rund 90 Prozent des Marktes für KI-Chips, die in den Rechenzentren von Microsoft, Meta, Amazon und OpenAI eingesetzt werden. Seit der ChatGPT-Revolution Ende 2022 hat sich der Börsenwert des Unternehmens mehr als verzwölffacht. Mit der 5-Billionen-Dollar-Bewertung hat Nvidia nicht nur seine Rivalen deklassiert, sondern auch Börsengeschichte geschrieben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



