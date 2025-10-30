AKTIE IM FOKUS
Telekom auf Zwölfmonatstief - Verizon will in USA angreifen
- Telekom-Aktien fallen auf Jahrestief von 27,56 Euro.
- Minus von fast 5 Prozent für 2025, Abwärtstrend seit Mai.
- Sorgen um Dividendenwachstum und Marktverdrängung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Telekom sind am Donnerstag mit 27,56 Euro auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen. Nachdem sie tags zuvor auf Jahressicht wieder ins Minus gerutscht waren, beträgt das Minus für 2025 aktuell bereits fast 5 Prozent. Seit Ende Mai trudeln die Aktien der Bonner in einem Abwärtstrendkanal. Ihr Jahreshoch hatten sie sogar schon im März bei fast 36 Euro gesehen.
Öl ins Feuer goss am Vorabend wohl der neue Verizon -Chef Dan Schulman, der im Rahmen der Quartalszahlen wieder einen Führungsanspruch für den US-Markt angemeldet habe. JPMorgan-Experte Akhil Dattani sah darin jedenfalls den Grund für deutliche Kursschwäche in der US-Branche. Aktien der Telekom-Tochter T-Mobile US verloren über 2 Prozent.
Zuletzt hatten sich die Anleger bereits Sorgen um das Dividendenwachstum beider Unternehmen gemacht, angesichts hoher Investitionen der Amerikaner. Zudem wurde nach Berichten darüber spekuliert, dass sich Telefonica möglicherweise 1&1 einverleiben könnte und am deutschen Mobilfunkmarkt für Druck sorgt./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 34,63 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -5,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 137,83 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +30,53 %/+55,91 % bedeutet.
Das wird wohl der Grund sein
Da das Thema Internet via Satellit immer wieder ein Thema ist, habe ich versucht, dahingehend das Wettbewerbsrisiko etwas einschätzen zu lassen.
Analyse des Risikos: Satelliten-Internet als Konkurrenz für US-Telekom-Oligopol
Vielen Dank für deine detaillierte Frage! Als Investitionsrisikoanalyse für Aktien wie Verizon (VZ), T-Mobile US (TMUS) oder AT&T (T) ist das ein hochaktuelles Thema, da der US-Breitbandmarkt tatsächlich ein Oligopol darstellt – dominiert von Kabelbetreibern (z. B. Comcast, Charter) und Telcos mit Fokus auf Fiber- und 5G-Fixed-Wireless-Access (FWA). Der Markt ist gesättigt, mit hohem Penetrationgrad in urbanen und suburbanen Gebieten (über 90 % Haushalte mit Breitband), aber Lücken auf dem Land.
Meine Einschätzung: Das Risiko, dass Satelliten-Internet-Anbieter wie Starlink (SpaceX), Amazon Kuiper oder Viasat in den nächsten 10 Jahren (bis 2035) eine ernsthafte Konkurrenz für die breite Masse (nicht nur Nischen) darstellen, ist mittel-niedrig (ca. 20-30 % Wahrscheinlichkeit für signifikante Disruption). Sie werden den Markt ergänzen und in ländlichen Regionen Marktanteile erobern (bis zu 20-30 % dort), aber den Kernmarkt (städtisch/suburban, ca. 80 % der US-Haushalte) nicht massiv bedrohen. Technisch und preislich sind sie für Massenadoption noch nicht ausgereift – vor allem durch Latenz, Kapazitätsgrenzen und höhere Kosten. Allerdings sinken Barrieren rasch, und Partnerschaften (z. B. T-Mobile mit Starlink) mildern das Risiko für etablierte Player. Ich begründe das Schritt für Schritt, basierend auf aktuellen Daten (Stand Oktober 2025).
1. Technische Machbarkeit: Fortschritte, aber Grenzen für Massenmarkt
Satelliten-Internet basiert auf zwei Typen: GEO-Satelliten (hohe Umlaufbahn, z. B. Viasat) mit hoher Latenz (500-700 ms) und LEO-Satelliten (niedrige Umlaufbahn, z. B. Starlink/Kuiper) mit besserer Latenz (20-50 ms). LEO ist der Game-Changer, da es fiberähnliche Geschwindigkeiten ermöglicht, aber Skalierbarkeit für dichte Populationen ist herausfordernd.
- Starlink (LEO, SpaceX): Ca. 7.000 Satelliten im Orbit (2025), plant 42.000. Median-Download: 105 Mbps (Q1 2025, doppelt so schnell wie 2022). Latenz: 20-50 ms – gut für Streaming/Zoom, aber spürbar schlechter als Fiber (1-5 ms) für Gaming oder Echtzeit-Anwendungen (z. B. Cloud-Computing). Kapazität: In ländlichen Gebieten exzellent (bis 500 Mbps), aber in Städten begrenzt durch Spektrumknappheit und Interferenzen – Netzwerke "verstopfen" bei hoher Dichte (z. B. >100 User/km²). Wetterempfindlich (Regenfade bis 20 % Ausfälle).
- Amazon Kuiper (LEO): Ca. 150 Satelliten im Orbit (Oktober 2025), erste Launches 2025 via SpaceX/ULA. Service-Start USA: Früh 2026, mit Fokus auf 100-400 Mbps und 30-50 ms Latenz. FCC-Deadline: Hälfte der 3.236 Satelliten bis Juli 2026. Potenzial für Integration mit AWS (Cloud-Synergien), aber noch im Aufbau – keine Massenabdeckung vor 2027.
- Viasat (GEO/LEO-Hybrid): Ca. 1-2 Mio. Abonnenten global (weniger in USA), Fokus auf Flugzeuge/Schiffe. ViaSat-3 F2 Launch: Oktober 2025, verbessert Kapazität auf 78 Mbps Download (75. Perzentil), aber Upload rückläufig (1 Mbps) und Latenz hoch (600 ms). Nicht wettbewerbsfähig zu LEO für Massenmarkt.
Technische Begründung für Massenadoption: LEO reduziert Latenz durch kürzere Distanzen (550 km vs. 36.000 km GEO), aber die Physik limitiert: Jeder Satellit deckt nur ~1.000 km² ab, und Handover zwischen Satelliten verursacht Mikro-Unterbrechungen (1-2 ms). In städtischen Gebieten (hohe User-Dichte) bräuchte man 10x mehr Satelliten für vergleichbare Kapazität wie Fiber (unendlich skalierbar). Prognosen: Bis 2030 nur 5-10 % US-Marktanteil für Satelliten, hauptsächlich rural. Für breite Masse (z. B. 100 Mio. Haushalte) fehlt die Skalierbarkeit – es sei denn, Quanten-Computing oder Spektrum-Erweiterungen (z. B. Ka-Band) brechen durch.
2. Preisliche Machbarkeit: Günstiger werdend, aber noch Premium
Satelliten sind teurer durch Hardware (Antenne) und Betrieb (Satellitenwartung).
|Anbieter
|Monatsgebühr (Standardplan, USD)
|Equipment-Kosten (einmalig, USD)
|Typische Geschwindigkeit (Mbps)
|Latenz (ms)
|Verfügbarkeit
|Starlink
|120 (Residential)
|599 (Dish)
|100-220
|20-50
|100 % USA (rural-fokussiert)
|Kuiper (geplant)
|80-100 (Startpreis)
|400-500
|100-400
|30-50
|Ab 2026, rural/urban
|Viasat
|100-150
|300-500
|50-100
|500-700
|Rural, begrenzt
|Fiber (z. B. Verizon Fios)
|50-80
|0-100
|300-1000+
|1-5
|Urban/suburban (70 % Abdeckung)
|Kabel (z. B. Comcast)
|60-100
|0-50
|200-1200
|10-20
|Suburban (80 % Abdeckung)
Begründung: Starlink-Kosten sinken (von 150 USD/Monat 2023), aber Equipment amortisiert sich erst nach 2-3 Jahren – unattraktiv für preissensible Massenkunden. Fiber/Kabel sind skalierbar günstiger (keine Satellitenstarts). Bis 2030: Preise könnten auf 50-70 USD sinken durch Skaleneffekte, aber regulatorische Hürden (FCC-Subventionen für rural) halten es nischig.
3. Marktentwicklung und Prognosen
- Aktueller Stand: Starlink hat ~2 Mio. US-Abonnenten (Juli 2025, +40 % YoY), global 7 Mio. Kuiper: 0 Abonnenten, Viasat: <1 Mio. US. Gesamter US-Satelliten-Markt: ~5-7 Mio. Haushalte (vs. 130 Mio. total Broadband).
- Prognose bis 2030: US-Markt wächst von 2,7 Mrd. USD (2024) auf 5,5 Mrd. USD (CAGR 12 %). Global: 14-33 Mrd. USD. Starlink dominiert (70 % Share), aber insgesamt <10 % des US-Breitbandmarkts (ca. 200 Mrd. USD). Disruption: Stark rural (wo Telcos schwach sind), minimal urban.
4. Risikobewertung für das Oligopol
- Kurzfristig (bis 2027): Niedrig (10 %). Starlink erobert rural Nischen, aber Telcos kontern mit FWA (5G-Heim-Broadband, z. B. TMUS) und Partnerschaften (TMUS-Starlink-JV für Direct-to-Handset).
- Mittelfristig (bis 2030): Mittel (20-30 %). Kuiper könnte Amazon-Ökosystem (Prime/Cloud) nutzen, um 5-10 Mio. US-Kunden zu gewinnen. Risiko für Tower-REITs (z. B. American Tower) höher als für Telcos.
- Langfristig (bis 2035): Mittel-niedrig. Klimawandel (mehr Extremwetter) und Urbanisierung begünstigen Fiber. Regulatorisch: FCC priorisiert Fiber-Subventionen (BEAD-Programm, 42 Mrd. USD). Oligopol schützt durch Spektrum-Kontrolle und Bundling (TV+Internet).
Investitionsimplikationen: Für VZ/TMUS/T: Leicht negatives Risiko (5-10 % EPS-Druck rural), aber Diversifikation (z. B. AT&T-WarnerMedia) puffert. Kaufe bei Dips, wenn P/E <15. Starlink-Aktie (via SpaceX, nicht börslich) ist riskanter – hohes Wachstum, aber regulatorische Hürden.
Falls du tiefer in Szenarien (z. B. Sensitivitätsanalyse) oder spezifische Aktien eintauchen möchtest, lass es mich wissen!